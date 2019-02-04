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    Солари – о Кубке Испании: «Реал» – всегда фаворит, мы стараемся побеждать»

    Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари поделился ожиданиями от игры команды в Кубке Испании. В полуфинале «Реал» встретится с «Барселоной».

    «Реал» – всегда фаворит. Говорю это со всей скромностью, но мы всегда стараемся побеждать. Мы не пребываем в эйфории, принимаем это естественно, мы пытаемся направить нашу энергию в следующий матч. Мы голодны до того, чтобы сократить отставание в таблице и продолжим двигаться в этом направлении до конца», – сказал Солари.

    • Матч «Барселона» – «Реал» пройдет в среду, 6 февраля.
    • Ответная встреча состоится 27 февраля.

    Источник: Marca

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    04.02.2019 01:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 4 февраля 2019, 13:45

      молодуха винни делает для этого М победы, еще пару побед и он почувствует себя топ тренером.. вини.. прекращай

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 февраля 2019, 10:08

      Ну прямо скромняга.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 февраля 2019, 07:44

      всегда))) скромный ты наш

      1
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