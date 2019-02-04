Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари поделился ожиданиями от игры команды в Кубке Испании. В полуфинале «Реал» встретится с «Барселоной».

«Реал» – всегда фаворит. Говорю это со всей скромностью, но мы всегда стараемся побеждать. Мы не пребываем в эйфории, принимаем это естественно, мы пытаемся направить нашу энергию в следующий матч. Мы голодны до того, чтобы сократить отставание в таблице и продолжим двигаться в этом направлении до конца», – сказал Солари.