Лига 1. «ПСЖ» впервые проиграл в чемпионате в этом сезоне

хз, паредесу просто не повезло))) у псж единственный опп в чемпионате это лион, потому что судьбой им не прет, быть вечно с травмами к матчу с лионом, плюс судейство всегда спорное, в этом матче Тюрпен отсудил как по мне очень хорошо, а есть что вспомнить про него в предыдущих матчах....
«ПСЖ» проиграл «Лиону» в матче 23-го тура Лиги 1 со счетом 1:2.
Это первое поражение парижан в лиге в текущем сезоне. «ПСЖ» с 56 очками занимает первую строчку в таблице, «Лион» с 43 очками идет третьим.
Чемпионат Франции. Лига 1. 23-й тур
Голы: 0:1 – Ди Мария, 7; 1:1 – Дембеле, 33; 2:1 – Фекир (с пенальти), 49.