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    Лига 1. «ПСЖ» впервые проиграл в чемпионате в этом сезоне

    «ПСЖ» проиграл «Лиону» в матче 23-го тура Лиги 1 со счетом 1:2.

    Это первое поражение парижан в лиге в текущем сезоне. «ПСЖ» с 56 очками занимает первую строчку в таблице, «Лион» с 43 очками идет третьим.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 23-й тур

    Лион – ПСЖ – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Ди Мария, 7; 1:1 – Дембеле, 33; 2:1 – Фекир (с пенальти), 49.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: «Бомбардир»

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    04.02.2019 00:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 4 февраля 2019, 15:09

      хз, паредесу просто не повезло))) у псж единственный опп в чемпионате это лион, потому что судьбой им не прет, быть вечно с травмами к матчу с лионом, плюс судейство всегда спорное, в этом матче Тюрпен отсудил как по мне очень хорошо, а есть что вспомнить про него в предыдущих матчах....

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 февраля 2019, 10:04

      Начало для Паредеса ,удручающее.

      3
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      Рейтинг: -546

      massaboss 4 февраля 2019, 07:50

      Началась сплошная блевотина гниломясных опарышей.

      -1
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      Рейтинг: +101

      Stalin XP 4 февраля 2019, 06:13

      Аминь!
      Пусть теперь каждый клуб, в который попадёт этот мешок тухлого ливера, уверенно катится вниз!

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 4 февраля 2019, 02:53

      Паредес виноват ))))

      5
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      Рейтинг: +145

      Danjer > x-x-x-x-x 4 февраля 2019, 04:20

      С языка снял))

      2
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