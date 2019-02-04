Лига 1. «ПСЖ» впервые проиграл в чемпионате в этом сезоне

«ПСЖ» проиграл «Лиону» в матче 23-го тура Лиги 1 со счетом 1:2.

Это первое поражение парижан в лиге в текущем сезоне. «ПСЖ» с 56 очками занимает первую строчку в таблице, «Лион» с 43 очками идет третьим.

Чемпионат Франции. Лига 1. 23-й тур

Лион – ПСЖ – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Ди Мария, 7; 1:1 – Дембеле, 33; 2:1 – Фекир (с пенальти), 49.

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