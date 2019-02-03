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    Эмери – о попадании в топ-4: «После 1:3 непросто говорить об этом, но теперь нам нужна будет помощь»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 25-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:3).

    «Они показывали свое превосходство все 90 минут. Они держали свой уровень на протяжении 90 минут, а наш уровень во втором тайме был ниже, чем в первом.

    Сейчас наш вызов – это следующая неделя, когда мы должны работать, прибавлять и думать о том, как мы можем сыграть лучше.

    Топ-4? После поражения 1:3 непросто говорить это, но теперь нам нужна будет помощь», – сказал Эмери.

    • «Арсенал» опустился на шестую строчку в таблице с 47 очками.
    • На пятом месте идет «МЮ» (48 очков), на четвертом находится «Челси» (50 очков).

    Источник: BBC

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    03.02.2019 23:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 февраля 2019, 09:54

      Правильно сказал. Ман Сити в этой игре был заряжен на игру и не расслаблялся. Критика Гвардиолы пошла впрок.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 4 февраля 2019, 07:56

      помощь можно было найти только в трансферное окно... которое благополочучно про@ли!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 4 февраля 2019, 06:27

      И откуда эта помощь придет, и что это вообще за помощь такая?

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > LMI 4 февраля 2019, 08:08

      Соперники отберут очки у конкурентов Арсенала. Как обычно, чем больше очков теряешь ты, тем больше зависишь от результаты других матчей.

      2
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      ...
      Рейтинг: +421

      LMI > Cules2013 4 февраля 2019, 08:14

      Это не помощь - это безпомощность и убогость

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