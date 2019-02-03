Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 25-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:3).

«Они показывали свое превосходство все 90 минут. Они держали свой уровень на протяжении 90 минут, а наш уровень во втором тайме был ниже, чем в первом.

Сейчас наш вызов – это следующая неделя, когда мы должны работать, прибавлять и думать о том, как мы можем сыграть лучше.

Топ-4? После поражения 1:3 непросто говорить это, но теперь нам нужна будет помощь», – сказал Эмери.