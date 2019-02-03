Эмери: «Результат матча отражает разницу между «Сити» и нами»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 25-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:3).

«На прошлой неделе мы победили и были на четвертой строчке вместе с «Челси». Сегодня мы проиграли и потеряли место.

Мы пойдем от матча к матчу и будем думать, что нужно выиграть следующую игру. И возможно, если мы будем выигрывать, то в ближайшем будущем у нас появится шанс приблизиться к другим командам.

Результат отражает разницу между «Сити» и нами. Мы должны делать свою работу», – сказал Эмери.