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    Эмери: «Результат матча отражает разницу между «Сити» и нами»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 25-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:3).

    «На прошлой неделе мы победили и были на четвертой строчке вместе с «Челси». Сегодня мы проиграли и потеряли место.

    Мы пойдем от матча к матчу и будем думать, что нужно выиграть следующую игру. И возможно, если мы будем выигрывать, то в ближайшем будущем у нас появится шанс приблизиться к другим командам.

    Результат отражает разницу между «Сити» и нами. Мы должны делать свою работу», – сказал Эмери.

    • «Манчестер Сити» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице с 59 очками.
    • «Арсенал» с 47 очками опустился на шестое место.

    Источник: BBC

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    03.02.2019 22:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 февраля 2019, 09:48

      Арсенал играл на равных с Ман Сити только в первом тайме.

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      Рейтинг: +421

      LMI 4 февраля 2019, 06:51

      Арсенал, такое уже даже не чувство, а убеждение - планомерно добивают. Никчемное руководство, которому в принципе наплевать на клуб, на футбол, про честь и достоинство вообще нет смысла говорить - пытается выжать все до остатка. А когда клуб с весьма посредственной репутацией, без хоть каких еврокубков, с серединным (а может и ниже) положением в таблице просто перестанет кого-либо вообще интересовать - его просто выкинут на продажу. Арсенал обречен умирать на данный момент. Он уже даже не смешит никого, его просто перестают замечать как клуб некогда имевший имя

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