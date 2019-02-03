Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пюэль – о матче с «МЮ»: «Несправедливый результат, у нас были шансы хотя бы на ничью»

    Главный тренер «Лестера» Клод Пюэль прокомментировал результат матча 25-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:1).

    «Поначалу мы не верили в свои силы. После пропущенного гола мы настроились. Мы можем создавать проблемы таким командам, как «Манчестер Юнайтед». Но это огромное разочарование, потому что мы создали много моментов во втором тайме для того, чтобы отыграться.

    Три поражения подряд дома? Меня волнует только эта игра. Я очень расстроен, потому что у нас были шансы хотя бы на ничью. Это несправедливый результат, потому что у нас были моменты. Отыгрываться всегда очень сложно, мы недовольны», – сказал Пюэль.

    «Лестер» с 32 очками заниамет 11-ю строчку в таблице.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.02.2019 20:47
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 3 февраля 2019, 22:34

      Бомбануло так бомбануло у Клода)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11