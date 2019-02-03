Главный тренер «Лестера» Клод Пюэль прокомментировал результат матча 25-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:1).

«Поначалу мы не верили в свои силы. После пропущенного гола мы настроились. Мы можем создавать проблемы таким командам, как «Манчестер Юнайтед». Но это огромное разочарование, потому что мы создали много моментов во втором тайме для того, чтобы отыграться.

Три поражения подряд дома? Меня волнует только эта игра. Я очень расстроен, потому что у нас были шансы хотя бы на ничью. Это несправедливый результат, потому что у нас были моменты. Отыгрываться всегда очень сложно, мы недовольны», – сказал Пюэль.

«Лестер» с 32 очками заниамет 11-ю строчку в таблице.