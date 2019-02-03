Влашич: «Сборы с ЦСКА – самые тяжелые в моей карьере»

Толи еще будет ой, ёй, ёй!
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился впечатлениями от сборов с армейцами. Хорват принадлежит «Эвертону».
— Сборы в испанском Кампоаморе перевалили через экватор. Сейчас игроки и команда должны чувствовать себя все лучше и лучше.
— Так и будет, я это уже ощущаю на себе. Для меня это самые тяжелые сборы в карьере. Сейчас нам приходится очень непросто, но такая работа поможет нам в сезоне.
- Влашичу 21 год.
- В текущем сезоне РПЛ хорват провел 14 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
- Рыночная стоимость хавбека – 18 миллионов евро.