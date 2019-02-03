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    Влашич: «Сборы с ЦСКА – самые тяжелые в моей карьере»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился впечатлениями от сборов с армейцами. Хорват принадлежит «Эвертону».

    — Сборы в испанском Кампоаморе перевалили через экватор. Сейчас игроки и команда должны чувствовать себя все лучше и лучше.

    — Так и будет, я это уже ощущаю на себе. Для меня это самые тяжелые сборы в карьере. Сейчас нам приходится очень непросто, но такая работа поможет нам в сезоне.

    • Влашичу 21 год.
    • В текущем сезоне РПЛ хорват провел 14 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
    • Рыночная стоимость хавбека – 18 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    03.02.2019 18:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 4 февраля 2019, 08:10

      Толи еще будет ой, ёй, ёй!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 3 февраля 2019, 23:55

      Хорошо играет и растёт,жаль,что до ухода из команды мало осталось.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 19:36

      Тяжело в ученье -легко в бою.

      3
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