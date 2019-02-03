Гончаренко: «ЦСКА прибавляет, идет движение вперед»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий после товарищеского матча с норвежским «Сарпсборгом» (3:3). Белорус обратил внимание на движение вперед.

— По сравнению с концом первого сбора насколько команда прибавила в физике, в тактике, в обученности?

— Мне сложно сказать в процентном соотношении, но то, что идет движение вперед, это точно. В первую очередь это касается атаки. Нам нужно будет проводить много позиционных атак, и мы над этим работаем.