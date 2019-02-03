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    Гончаренко: «ЦСКА прибавляет, идет движение вперед»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий после товарищеского матча с норвежским «Сарпсборгом» (3:3). Белорус обратил внимание на движение вперед.

    — По сравнению с концом первого сбора насколько команда прибавила в физике, в тактике, в обученности?

    — Мне сложно сказать в процентном соотношении, но то, что идет движение вперед, это точно. В первую очередь это касается атаки. Нам нужно будет проводить много позиционных атак, и мы над этим работаем.

    • ЦСКА отстает от лидера РПЛ на четыре очка.
    • Соперник армейцев по ближайшему официальному матчу – «Арсенал».
    • ЦСКА проводит сбор в Испании.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    03.02.2019 16:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 4 февраля 2019, 08:11

      Ох не зря Влашич на тренировке помирает.

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