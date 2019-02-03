Симеоне: «В лице Мораты мы получили завершителя атак»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне пояснил, что для его клуба значит приход форварда Альваро Мораты. Нападающий на правах аренды пополнил мадридцев, покинув «Челси».

«Это важный футболист для нас. Мы получили завершителя атак: Мората может делать это отлично. Теперь у нас будет четыре форварда», – сказал аргентинец.