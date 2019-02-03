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    Симеоне: «В лице Мораты мы получили завершителя атак»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне пояснил, что для его клуба значит приход форварда Альваро Мораты. Нападающий на правах аренды пополнил мадридцев, покинув «Челси».

    «Это важный футболист для нас. Мы получили завершителя атак: Мората может делать это отлично. Теперь у нас будет четыре форварда», – сказал аргентинец.

    • Мората пробудет в «Атлетико» как минимум до конца следующего сезона.
    • За «Челси» в текущем сезоне форвард провел 23 матча, забил девять голов.
    • Мората – воспитанник «Атлетико».

    Источник: Football Espana

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    03.02.2019 12:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 февраля 2019, 20:36

      Игру не смотрел, предпочёл АПЛ. Но по ходу не ошибся. Посмотрим в дальнейшем на прогнозы Симеоне по завершителю атак...

      1
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      Рейтинг: +709

      VAD07 3 февраля 2019, 19:30

      В Челси тоже так думали:)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 3 февраля 2019, 15:04

      Посмотрим,как 9 февраля будете "рвать" в дерби Реал, будет ну очень любопытно посмотреть!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 14:35

      Идет планомерное наращивание атаки.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 февраля 2019, 12:34

      Посмотрим каким он будет завершителем атак у вас.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1423

      Parham > Рубик Докоян 3 февраля 2019, 13:47

      Уже сегодня!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Parham 3 февраля 2019, 14:18

      Второй тайм можно будет посмотреть полчаса или весь. Раньше начинают Лестер-МЮ, а в 19:30 Мансити -Арсенал.

      2
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