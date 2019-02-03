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    Sunday Express: «Челси» хочет заменить Сарри на Покеттино

    «Челси» заинтересовался главным тренером «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино, сообщает Sunday Express.

    По информации издания, клуб Романа Абрамовича рассматривает аргентинского специалиста в качестве приоритетной замены Маурицио Сарри следующим летом.

    • После 25-ти сыгранных матчей «Челси» имеет в активе 50 очков. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.
    • На Покеттино претендуют «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Sunday Express

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    03.02.2019 11:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 3 февраля 2019, 22:41

      Не Покеттино, а Почетино. В Аргентине государственный язык испанский, а не итальянский. Хотеть не запретишь, но Почеттино в Челси не пойдет. Разве что в Реал, да и то вряд ли. Слишком умен для этого.

      0
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      Рейтинг: +393

      jengais 3 февраля 2019, 15:42

      Я конечно не хочу сказать ничего плохого про Покеттино, но за четыре пять лет в клубе он только сейчас занимает второе место в таблице и то далеко не факт, что в конце сезона он окажется в ЛЧ. Слишком непредсказуемый чемпионат. Но в любом случае, тут Сарри пол года проработал и его уже хотят поменять на Покеттино. Как то не очень как по мне

      0
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 3 февраля 2019, 14:57

      Покетино,как тренер по большему счёту ещё в Тоттэнхеме ничего топ-выдающегося ни Англии,ни в Европе не показал,кроме стабильного попадания в 4-ку лучших АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 14:56

      Так и придется опять Моуринью приглашать.

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 февраля 2019, 14:23

      В очередь с..кины дети, в очередь!))

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      Рейтинг: +194

      Klodus 3 февраля 2019, 13:49

      Спорт небось жалеет, что в Зенит не перешел

      0
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      Рейтинг: +194

      Klodus > Klodus 3 февраля 2019, 13:50

      Сарри Т9

      0
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      Рейтинг: +17

      Dimon702 3 февраля 2019, 12:51

      Игроки, азар в основном всех агетирует . Моура слили, конте слили. Руководство ведется на недовольсто игроков, но ведь в раздевалке главный это тренер, выгонять нужно игров игров, а не тренеров, если игрок не выполняет установку на матч и жалуется на то, что тренеровки тяжелые, это не игрок, это нытик

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 февраля 2019, 12:02

      Только начал работать как уже ищут замену. Когда клуб меняет тренеров как перчатки, трудно ждать успехов и стабильно качественной игры, не говоря уже о микроклимате в команде.

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > Рубик Докоян 3 февраля 2019, 12:36

      Так походу Сарри и портит микроклимат в команде... Я вот не пойму то ли Челси не везёт с нравами тренеров, то ли игроки там собрались все с характером, чуть что быкуют...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > АртурZaСМ 3 февраля 2019, 18:01

      И у него характер не подарок, и игроки каждый со своим, но в Челси смена тренеров идёт часто. Я вчера писал, что за 20 последних лет там только Кладио Раньери проработал немногим больше 3-х лет. А так как перчатки их меняют.

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