Sunday Express: «Челси» хочет заменить Сарри на Покеттино

Не Покеттино, а Почетино. В Аргентине государственный язык испанский, а не итальянский. Хотеть не запретишь, но Почеттино в Челси не пойдет. Разве что в Реал, да и то вряд ли. Слишком умен для этого.
«Челси» заинтересовался главным тренером «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино, сообщает Sunday Express.
По информации издания, клуб Романа Абрамовича рассматривает аргентинского специалиста в качестве приоритетной замены Маурицио Сарри следующим летом.
- После 25-ти сыгранных матчей «Челси» имеет в активе 50 очков. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.
- На Покеттино претендуют «Реал» и «Манчестер Юнайтед».