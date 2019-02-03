Роналду – о последних результатах «Ювентуса»: «Это футбол, не стоит беспокоиться»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал последние результаты своей команды.
«Я не думаю, что результаты имеют какое-либо отношение к уровню физической подготовки или дополнительным тренировкам. Это просто футбол, все ориентируются на «Ювентус», потому что мы – лучшая команда, и соперники пытаются изучить возможности, чтобы победить нас.
Нам просто нужно сохранять спокойствие. Мы не беспокоимся, так как верим в команду, в наш стиль, нашего тренера и персонал клуба. Не стоит беспокоиться», – сказал 33-летний португалец в интервью стриминговой платформе DAZN.
- В трех последних играх «Ювентус» одержал одну победу, раз сыграл вничью и потерпел поражение в Кубке Италии от «Аталанты».
- В 30 играх нынешнего сезона на клубном уровне Роналду забил 19 мячей и сделал девять результативных передач в 30 матчах.