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    Роналду – о последних результатах «Ювентуса»: «Это футбол, не стоит беспокоиться»

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал последние результаты своей команды.

    «Я не думаю, что результаты имеют какое-либо отношение к уровню физической подготовки или дополнительным тренировкам. Это просто футбол, все ориентируются на «Ювентус», потому что мы – лучшая команда, и соперники пытаются изучить возможности, чтобы победить нас.

    Нам просто нужно сохранять спокойствие. Мы не беспокоимся, так как верим в команду, в наш стиль, нашего тренера и персонал клуба. Не стоит беспокоиться», – сказал 33-летний португалец в интервью стриминговой платформе DAZN.

    • В трех последних играх «Ювентус» одержал одну победу, раз сыграл вничью и потерпел поражение в Кубке Италии от «Аталанты».
    • В 30 играх нынешнего сезона на клубном уровне Роналду забил 19 мячей и сделал девять результативных передач в 30 матчах.

    Источник: DAZN

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    03.02.2019 10:30
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