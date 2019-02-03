Роналду – о последних результатах «Ювентуса»: «Это футбол, не стоит беспокоиться»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал последние результаты своей команды.

«Я не думаю, что результаты имеют какое-либо отношение к уровню физической подготовки или дополнительным тренировкам. Это просто футбол, все ориентируются на «Ювентус», потому что мы – лучшая команда, и соперники пытаются изучить возможности, чтобы победить нас.

Нам просто нужно сохранять спокойствие. Мы не беспокоимся, так как верим в команду, в наш стиль, нашего тренера и персонал клуба. Не стоит беспокоиться», – сказал 33-летний португалец в интервью стриминговой платформе DAZN.