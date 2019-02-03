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    Торган Азар набрал 17 очков по системе «гол+пас» в 19 матчах Бундеслиги

    Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Торган Азар отметился двумя голевыми передачами в матче 20-го тура чемпионата Германии с «Шальке» (2:0).

    Бельгийский футболист набрал 17 очков по системе «гол+пас» в 19 играх Бундеслиги. Это самый результативный сезон в карьере 25-летнего игрока.

    • Торган – младший брат Эдена Азара из «Челси».
    • Хавбек выступает за «Боруссию» М с 2014 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2019 07:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 февраля 2019, 09:48

      не того брата Челси подписал) Я понял план синих - Эден уйдёт летом в Реал, а на его место придёт Торган, и отряд даже не заметит потерю бойца)))

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