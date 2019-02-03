Торган Азар набрал 17 очков по системе «гол+пас» в 19 матчах Бундеслиги

не того брата Челси подписал) Я понял план синих - Эден уйдёт летом в Реал, а на его место придёт Торган, и отряд даже не заметит потерю бойца)))
Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Торган Азар отметился двумя голевыми передачами в матче 20-го тура чемпионата Германии с «Шальке» (2:0).
Бельгийский футболист набрал 17 очков по системе «гол+пас» в 19 играх Бундеслиги. Это самый результативный сезон в карьере 25-летнего игрока.
- Торган – младший брат Эдена Азара из «Челси».
- Хавбек выступает за «Боруссию» М с 2014 года.