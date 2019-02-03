Торган Азар набрал 17 очков по системе «гол+пас» в 19 матчах Бундеслиги

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Торган Азар отметился двумя голевыми передачами в матче 20-го тура чемпионата Германии с «Шальке» (2:0).

Бельгийский футболист набрал 17 очков по системе «гол+пас» в 19 играх Бундеслиги. Это самый результативный сезон в карьере 25-летнего игрока.