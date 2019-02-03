Месси забил 20 голов в 11 сезоне Примеры подряд

Реальные шансы получить ЗМ в этом году с учетом удачного выступления в ЛЧ.
«Барселона» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с «Валенсией» – 2:2.
Дубль в составе каталонцев оформил нападающий Лионель Месси.
Для аргентинца эти голы стали 20-м и 21-м в нынешнем розыгрыше Примере. 31-летний форвард забивает как минимум 20 голов в чемпионате в 11-м сезоне подряд.
Рекордным для Месси является сезон-2011/12, в котором он забил 50 голов.
- Месси выступает за «Барселону» с 2003 года.
- Контракт аргентинского футболиста с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2021 года.
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— FC Barcelona (@FCBarcelona) 2 февраля 2019 г.