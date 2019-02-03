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    Месси забил 20 голов в 11 сезоне Примеры подряд

    «Барселона» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с «Валенсией» – 2:2.

    Дубль в составе каталонцев оформил нападающий Лионель Месси.

    Для аргентинца эти голы стали 20-м и 21-м в нынешнем розыгрыше Примере. 31-летний форвард забивает как минимум 20 голов в чемпионате в 11-м сезоне подряд.

    Рекордным для Месси является сезон-2011/12, в котором он забил 50 голов.

    • Месси выступает за «Барселону» с 2003 года.
    • Контракт аргентинского футболиста с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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    03.02.2019 07:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 11:57

      Реальные шансы получить ЗМ в этом году с учетом удачного выступления в ЛЧ.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 февраля 2019, 09:46

      Да тут уже давно всем всё понятно. Вопрос в другом: что будет в итоге - ЗМ, ЧМ, ЛЧ. Сколько ещё возьмёт, как закончит карьеру? Печально, но пенсия уже маячит на горизонте.

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