Черный кот прервал матч между «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном»

В матче 25-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном» на поле выбежал кот.

Инцидент произошел на 68-й минуте встречи. Игра была остановлена до тех пор, пока кот не убежал в подтрибунное помещение.

«Эвертон» проиграл в этом матче со счетом 1:3.

«Вулверхэмптон» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

«Эвертон» располагается на девятой позиции.