Черный кот прервал матч между «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном»

Инд.женская
1 Экхофф
2 Давидова
3 Виттоцци
4 Хильдебранд
5 Тандреволд
1 BетеR 2
2 Дакоян 1
3 Афоня 1
Общий счёт
1-2 афоня 5
1-2 ВетеR 5
3 Дакоян 4
4 Сварожич 1
Спасибо Всем
В матче 25-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном» на поле выбежал кот.
Инцидент произошел на 68-й минуте встречи. Игра была остановлена до тех пор, пока кот не убежал в подтрибунное помещение.
«Эвертон» проиграл в этом матче со счетом 1:3.
- «Вулверхэмптон» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.
- «Эвертон» располагается на девятой позиции.
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— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 2 февраля 2019 г.