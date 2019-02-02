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    Черный кот прервал матч между «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном»

    В матче 25-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном» на поле выбежал кот.

    Инцидент произошел на 68-й минуте встречи. Игра была остановлена до тех пор, пока кот не убежал в подтрибунное помещение.

    «Эвертон» проиграл в этом матче со счетом 1:3.

    • «Вулверхэмптон» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.
    • «Эвертон» располагается на девятой позиции.

    Источник: Sky Sports

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    02.02.2019 23:01
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    Комментарии121
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR 8 февраля 2019, 08:58

      Инд.женская

      1 Экхофф
      2 Давидова
      3 Виттоцци
      4 Хильдебранд
      5 Тандреволд

      1 BетеR 2
      2 Дакоян 1
      3 Афоня 1

      Общий счёт

      1-2 афоня 5
      1-2 ВетеR 5
      3 Дакоян 4
      4 Сварожич 1

      Спасибо Всем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 февраля 2019, 22:45

      Ну, что, чтобы не отвлекаться тоже буду заканчивать и смотреть биатлон. Всем до завтра. Базу сейчас забью.

      3
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 7 февраля 2019, 22:59

      Ладно до завтра тоже всем.
      Посмотрю тоже телек пока не отрублюсь.
      А то я в компе Остров ненужных людей все смотрел, прикольно и жизненно.

      4
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      ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR > Рубик Докоян 7 февраля 2019, 23:39

      Мужчины результаты :

      Бё Й
      Кристиансен
      Логинов
      Биркеланд
      Виндиш

      1 афоня 4
      2-3 Докоян 3
      2-3 ВетеR З
      4 Сварожич 1

      Сергей,с победой в мужскойи индивидуалке !

      4
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    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 7 февраля 2019, 22:27

      Посмотрел в перемотке, наши в хоккей по булитам финов кое как сделали.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 7 февраля 2019, 22:35

      Я не смотрел хоккей, а сейчас баскет досматриваю, а потом на биатлон переключусь.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 7 февраля 2019, 22:01

      зигберт (с) - Никифоров по кличке "Ник клетчатый"

      "клетчатый" был чрезвычайно опасен.... особенно в исполнении Баниониса)

      4
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 7 февраля 2019, 22:07

      Проницательный ты Андрей. Мне этот фильм нравится. Вот оттуда и кличка пошла у Юры.

      6
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 7 февраля 2019, 22:15

      "проницательный" покидает арену.... всем до завтра...надо не надолго в одно место сгонять

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 февраля 2019, 22:15

      Пока, Андрюша, до завтра.

      4
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 7 февраля 2019, 22:17

      Пока Андрей.Всего доброго!

      6
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Project Бабангида 7 февраля 2019, 22:28

      Удачно сгонять!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 7 февраля 2019, 20:34

      А куда Макса прогноз делся?!
      О появился.. подредактировал малость..

      5
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 7 февраля 2019, 21:38

      ты понял как он в воздухе технично лыжи переобул ...?)

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 февраля 2019, 21:41

      Макс по прогнозам прошёлся, а мы наобум проставились. А в эту погоду вообще трудно на кого-то ставить. Кто-то может и не финишировать, если такой мороз и будут проблемы.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 февраля 2019, 21:44

      на него целая аналитическая бригада наёмников работает)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 февраля 2019, 21:46

      И вдоль трассы экзальтированные барышни чепчики бросают, крича : " Давай, давай, Макс.")))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR 7 февраля 2019, 20:33

      1 Бё Т
      2 Пайффер
      3 Фийон -М
      4 Логинов
      5 Дестьё

      1 Вирер
      2 Далмайер
      3 Виттоцци
      4 Кузьмина
      5 Олсбю.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR > ВетеR 7 февраля 2019, 20:53

      1 Бё Й ))!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > ВетеR 7 февраля 2019, 20:55

      Понятно, Тари то дома остался..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 7 февраля 2019, 20:55

      Понятно, теперь.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 7 февраля 2019, 21:39

      Могут и отменить индивидуалку из-за такой грёбаной погоды. Перед ЧМ не хватало, чтобы спортсмены простудились. Вообще эти этапы за океаном для популяризации биатлона и на хрен не нужны, тем более в эти сроки.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 7 февраля 2019, 20:05

      много было умельцев с хорошим ударом... ну там "сухой лист Пелле" "пушка Кумана" , "с обратным вращением" от Роберто Карлоса..... но я считаю что это фигня по сравнению с ударом "ледоруба" от испанца Романа Меркадера ...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 7 февраля 2019, 20:30

      Привет Андрей! Пушка была не только у Кумана. Были люди и посильней его. В Спартаке играл нападающий Николай Осянин. Какой у него был удар говорить даже страшно.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 7 февраля 2019, 21:02

      Ну не сказал бы, что у Осянина пушка была посильней, чем у Кумана. В СССР наиболее 3 сильных "пушкаря" где-то с конца 50-х начиная это были : Ю. Войнов. Г. Красницкий и Вл. Ларин ( Динамо М ) Ещё сумасшедшим ударом обладал бразилец Ривелино. ЧМ 1970г

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 7 февраля 2019, 21:41

      из ударников спартачей некого Баранова из детства помню....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 февраля 2019, 21:44

      У Васи средний удар был, а вот у Осянина приличный. Ты мог ещё видеть бразильца в "Анжи" Роберто Карлоса. У того тоже пушка хорошая была.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 7 февраля 2019, 21:46

      Вспомнил старое фото с изображением бьющего Ривелино. Там была такая надпись :" Бомба Ривелино пошла в цель".
      Ларина и Войнова плохо помню. Ну а Осянин был нашим кумиром. Может потому что играл за Спартак.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 7 февраля 2019, 21:49

      Василий Баранов Играл в конце 90х за Спартак. Удар у него был действительно сильный.

      4
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 7 февраля 2019, 21:49

      видел конечно...но он не спартаковец, и все свои главные удары произвел в реале и сборной ....
      Никифорова ещё вспомнил

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 7 февраля 2019, 21:53

      Войнов играл в 50-х годах в Зените и едил на ЧМ 1958г., а потом перешёл в Киев. Я уже его по Киеву помню. Володя Ларин играл в Динамо в конце 60-х начало 70-х годов полузащитником. Мощный такой, крупный типа Фернандо, Кудряшова и колотуха была страшная. Забивал со штрафного и так из далека не редко.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 7 февраля 2019, 21:55

      Никифоров по кличке "Ник клетчатый"

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 7 февраля 2019, 22:00

      Олег по Ривелино скажу что большинство его ударов летело намного дальше от цели ,но уж если мяч хорошо ляжет на ногу ,быть голу.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 7 февраля 2019, 22:03

      Кто на силу бил, у того не так часто мяч летел в створ ворот. Кто на технику исполняет точность выше.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 7 февраля 2019, 22:12

      Все же мне запомнился мяч Осянина почти с центра поля Яшину.

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 7 февраля 2019, 22:15

      Таких голов было не мало у "пушкарей". Тот же Ларин не помню кому забил тоже с центра поля, но ближе к бровке с мячом был. У Рычкова в нынешнем Динамо тоже колотуха приличная.

      1
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 7 февраля 2019, 22:20

      Да уж Спартаку забил очень интересный гол. Конечно ошибка вратаря ,но все же.

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 7 февраля 2019, 22:20

      У Рыкова. )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 7 февраля 2019, 22:23

      Покатил биатлон, всё таки бегут в этот мороз все облепленные, защитив себя от обморожения.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 7 февраля 2019, 22:25

      Да конечно Рыков. Мне нравится его игра. Не знаю почему одно время Динамо его отправляло в аренду в Торпедо.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > zigbert 7 февраля 2019, 22:27

      Олег,я заканчиваю. Всего доброго. Спокойной ночи!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 7 февраля 2019, 22:28

      Всякий период бывает в биографии футболиста. Тренеры разные, одни видят его в составе, а другие нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 7 февраля 2019, 19:26

      У кого какая позиция по теме дня?
      Что в итоге?
      В апреле будет ровно полгода, как футболисты находятся в СИЗО. В соответствии со ст. 72 УК РФ (Исчисление сроков наказаний и зачет наказания) время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за:
      1 один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима;
      2 полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима;
      3 два дня отбывания наказания в колонии-поселении.
      Получается, что в апреле суд может приговорить спортсменов к одному году колонии-поселения либо к девяти месяцам заключения, но в колонии общего режима. Тогда Кокорина и Мамаева сразу отпустят из зала суда, ведь шесть месяцев в следственном изоляторе равносильны этому наказанию.
      Я думаю поэтому и оставили до полу года, как говорится к бабке не ходи.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 7 февраля 2019, 19:42

      Могут еще один раз продлить на 2 месяца и приговорить к 1 году лишения свободы колонии общего режима и освободить в зале суда как уже по отбытию этого срока наказания. В судебной практике очень редко определяют меру наказания 8-9 месяцев, как правило полгода или год по таким делам и фигурантам.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 7 февраля 2019, 20:10

      я думаю что из них сделают мучеников, и канонизируют )

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 7 февраля 2019, 20:35

      Привет Сереж! Трудно даже предположить что с ними будет дальше. Не поймешь кто этим всем верховодит?

      5
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 февраля 2019, 19:24

      1.Й. Бё.
      2.Дестье
      3. Майе
      4. Пайффер
      5. Логинов

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 7 февраля 2019, 19:12


      Йоханнес Бе
      Фийон Майе
      Александр Логинов,
      Симон Эдер
      Евгений Гараничев
      Бенедикт Долль
      Я тоже не в курсе состава Знаю точно не будет Фуркада, старшего Бё, норвежци пополам, шведы мимо .Короче если Майе, Едер, Доль, кого нет Один на замену.( нашим просто аванс)..

      5
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