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    Примера. «Барселона» дома сыграла вничью с «Валенсией», у Месси дубль

    «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» в матче 22-го тура Примеры – 2:2. Каталонский клуб набрал 50 очков и укрепился на первой строчке, «Валенсия» с 30 очками поднялась на седьмое место.

    Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур

    Барселона – Валенсия – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Гамейро, 24; 0:2 – Парехо (с пенальти), 32; 1:2 – Месси, 39 (с пенальти), 39; 2:2 – Месси, 64.

    «Барселона»: тер Стеген, Семеду (Альба, 46), Пике, Ракитич, Коутиньо (Малком, 84), Суарес, Месси, Роберто, Аленья (Артур, 66), Видаль, Вермален.

    «Валенсия»: Нето, Латорре, Паулиста, Гарай, Пиччини, Черышев, Парехо, Коклейн (Кондогбиа, 72), Васс, Гамейро (Торрес, 40), Родриго (Мина, 79).

    Предупреждения: Роберто, 31; Ракитич, 45+2; Альба, 90+1 – нет.

    Источник: «Бомбардир»

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    02.02.2019 22:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 3 февраля 2019, 11:54

      Денчик штангу поцеловал и вообще был не плох

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 11:11

      Почему то после второго гола Барса сбавила активность.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 3 февраля 2019, 00:05

      Ну вот Мадрид не так страшен черт как его малюют!!! Удачи Реалу в кубке!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +709

      VAD07 2 февраля 2019, 23:01

      Кто смотрел матч. Почему комментаторы матч тв себя оленями называли?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > VAD07 3 февраля 2019, 09:50

      сила в СИЛЕ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 2 февраля 2019, 22:46

      Месси Месси Месси, если он не на поле, БАРСЕЛОНА станет х.йселоном!А этот Черышев хорош ))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 2 февраля 2019, 22:34

      Лучшими в матче были Черышев, ну и Месси, как автор дубля..

      1
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 2 февраля 2019, 22:32

      Забавный момент был с 1-м голом Барсы, Месси забил гол,а судья назначил пенальти вместо гола))

      1
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > GoldPlayFIFARus9 3 февраля 2019, 11:09

      Видимо судья дал свисток раньше ,хотя обязан был дать доиграть эпизод.

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