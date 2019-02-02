Примера. «Барселона» дома сыграла вничью с «Валенсией», у Месси дубль

«Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» в матче 22-го тура Примеры – 2:2. Каталонский клуб набрал 50 очков и укрепился на первой строчке, «Валенсия» с 30 очками поднялась на седьмое место.

Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур

Барселона – Валенсия – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Гамейро, 24; 0:2 – Парехо (с пенальти), 32; 1:2 – Месси, 39 (с пенальти), 39; 2:2 – Месси, 64.

«Барселона»: тер Стеген, Семеду (Альба, 46), Пике, Ракитич, Коутиньо (Малком, 84), Суарес, Месси, Роберто, Аленья (Артур, 66), Видаль, Вермален.

«Валенсия»: Нето, Латорре, Паулиста, Гарай, Пиччини, Черышев, Парехо, Коклейн (Кондогбиа, 72), Васс, Гамейро (Торрес, 40), Родриго (Мина, 79).

Предупреждения: Роберто, 31; Ракитич, 45+2; Альба, 90+1 – нет.