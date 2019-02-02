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    Семак – после игры с «Эльче»: «Вопросов по-прежнему много»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат товарищеского матча с «Эльче» (2:0).

    «Важно сейчас, чтобы каждый игрок провел на поле как можно больше времени, в идеале — по полному матчу. На предыдущих сборах практически никто из наших футболистов не играл всю игру целиком, поэтому сегодня важно было дать такую возможность. Что касается самой игры, то ветер сильно на нее повлиял — было много брака, много моментов, повлиявших на качество.

    В целом, победа — хорошо, то, что не пропустили — хорошо, но вопросов по-прежнему много, как это всегда и бывает. Кто-то готов лучше, кто-то — хуже, и нам сейчас нужно делать выводы для предстоящих матчей, о том, кто достоин сыграть в официальных встречах», – сказал Семак.

    • 12 февраля «Зенит» возобновит сезон матчем с «Фенербахче» в Лиге Европы.
    • В чемпионате России «Зенит» сыграет 3 марта с «Уралом».

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    02.02.2019 20:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 10:50

      Ветер помешал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 2 февраля 2019, 22:53

      Семак – после игры с «Эльче»: «Вопросов по-прежнему много»
      ....вопрос один !....Чё , делать с Дзюбой?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > САДЫЧОК 3 февраля 2019, 10:10

      У тебя что-то личное с Артёмом??))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Игорь В 2 февраля 2019, 21:41

      Кони возьмут золото, Краснодар серебро,а Зенит ....хз. Спартак не дремлет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 февраля 2019, 21:28

      в Зените сейчас один вопрос, почему команду тренирует Семак?

      4
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      ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > Garrincha58 3 февраля 2019, 10:09

      А кого бы хотел ты???

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС 2 февраля 2019, 21:14

      Так в этой игре игроков обычной основы не увидели. Играл второй состав. Видимо, Семак хотел определить, кого отцепить в дальнейшем, а кто не безнадёжен?

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 февраля 2019, 20:50

      Только идёт подготовительный сезон техническая готовность и игровой тонус у игроков разный. Все вопросы лучше сейчас разрешать, чем потом по ходу сезона.

      2
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