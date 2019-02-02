Сульшер: «Думаю, у нас появился шанс войти в топ-4 раньше, чем мы предполагали»

Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», поделился мнением об игре команды.
«Мы вместе уже шесть недель. Мы проанализировали вот сильные и слабые стороны.
Думаю, мы справились с большей частью проблем. Конечно, мы пропустили два гола от «Бернли», но, может, они заставят нас выйти на новый уровень. Думаю, у нас появился шанс войти в топ-4 даже раньше, чем мы предполагали», – сказал Сульшер.
- «МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ с 45 очками.
- У «Арсенала» (четвертое место) и «Челси» (пятое место) по 47 очков.
- Завтра «МЮ» сыграет в матче 25-го тура с «Лестером».