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    Сульшер: «Думаю, у нас появился шанс войти в топ-4 раньше, чем мы предполагали»

    Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», поделился мнением об игре команды.

    «Мы вместе уже шесть недель. Мы проанализировали вот сильные и слабые стороны.

    Думаю, мы справились с большей частью проблем. Конечно, мы пропустили два гола от «Бернли», но, может, они заставят нас выйти на новый уровень. Думаю, у нас появился шанс войти в топ-4 даже раньше, чем мы предполагали», – сказал Сульшер.

    • «МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ с 45 очками.
    • У «Арсенала» (четвертое место) и «Челси» (пятое место) по 47 очков.
    • Завтра «МЮ» сыграет в матче 25-го тура с «Лестером».

    Источник: Sky Sports

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    02.02.2019 19:00
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