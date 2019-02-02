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    Покеттино – о победе над «Ньюкаслом»: «Я должен снова похвалить игроков. Мы хотим выигрывать»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 25-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (1:0).

    «Мы создавали моменты в первом и втором тайме, но самое важное – продолжать давить до конца. Мы сделали огромное усилие во втором матче подряд. Я должен снова похвалить своих игроков.

    Это показывает, что мы хотим побежать и верим в это. Характер – самое важное. Льоренте поучаствовал в забитом мяче, он – ключевая часть нашей победы сегодня.

    Нужно ротировать состав, Льоренте очень устал, играть каждые три дня трудно. После травмы Кейна Льоренте играет четыре матча подряд с тремя днями отдыха между ними. Ротация – это нормально», – сказал Покеттино.

    • «Тоттенхэм» набрал 57 очков и поднялся на второе место в таблице, обойдя «Манчестер Сити» (56 очков).
    • Завтра «Сити» проведет свой матч тура с «Арсеналом».

    Источник: BBC

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    02.02.2019 18:30
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