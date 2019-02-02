Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 25-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (1:0).

«Мы создавали моменты в первом и втором тайме, но самое важное – продолжать давить до конца. Мы сделали огромное усилие во втором матче подряд. Я должен снова похвалить своих игроков.

Это показывает, что мы хотим побежать и верим в это. Характер – самое важное. Льоренте поучаствовал в забитом мяче, он – ключевая часть нашей победы сегодня.

Нужно ротировать состав, Льоренте очень устал, играть каждые три дня трудно. После травмы Кейна Льоренте играет четыре матча подряд с тремя днями отдыха между ними. Ротация – это нормально», – сказал Покеттино.