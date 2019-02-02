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    Marca: трансфер Милитао из «Порту» в «Реал» отложен. Клубы не могут договориться о компенсации «Сан-Паулу»

    «Реал» ведет переговоры с «Порту» по трансферу защитника Эдера Милитао. По информации Marca, испанский клуб уже согласовал условия личного контракта с футболистом, но не может договориться с «Порту» о компенсации «Сан-Паулу» (родной клуб Милитао).

    «Сан-Паулу» должен получить 6 миллионов за переход игрока. Руководство «Реала» считает, что эти деньги входят в сумму трансфера (50 миллионов). В «Порту» настаивают, что 6 миллионов должны быть выплачены дополнительно.

    • По неофициальной информации, контракт Милитао с «Реалом» будет рассчитан до 2025 года.
    • Ранее сообщалось об интересе «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» к игроку.

    Источник: Marca

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    02.02.2019 18:13
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