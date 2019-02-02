Marca: трансфер Милитао из «Порту» в «Реал» отложен. Клубы не могут договориться о компенсации «Сан-Паулу»

«Реал» ведет переговоры с «Порту» по трансферу защитника Эдера Милитао. По информации Marca, испанский клуб уже согласовал условия личного контракта с футболистом, но не может договориться с «Порту» о компенсации «Сан-Паулу» (родной клуб Милитао).

«Сан-Паулу» должен получить 6 миллионов за переход игрока. Руководство «Реала» считает, что эти деньги входят в сумму трансфера (50 миллионов). В «Порту» настаивают, что 6 миллионов должны быть выплачены дополнительно.