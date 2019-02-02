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    Эмери – о работе в Англии, топ-4 АПЛ и поражениях 

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери дал интервью Soccer AM Tube. «Бомбардир» выделил основные темы из разговора.

    О топ-4

    Топ-4 – это первая цель. Мы знаем, что это сложно, но, например, мы играли с «Челси», которые были на шесть очков впереди. Мы говорили, что это возможность сократить разрыв, и мы выиграли. Теперь рядом с нами «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

    О поражениях

    Когда мы проигрываем, я подбадриваю игроков. Также и мне нужен человек рядом, который мог бы подбодрить меня. Первые сутки после поражения я не Унаи Эмери. Я все время говорю: «Это нехорошо, нехорошо».

    Обычно через 24 часа я смотрю запись матча, и в этот момент поднимаюсь и продолжаю ставить новые задачи, искать новую мотивацию.

    О работе в Англии

    Здесь очень высокая конкуренция. Мне нравится атмосфера на всех стадионах. И когда мы играем на выезде, нас поддерживает очень много болельщиков. Атмосфера замечательная, стадионы заполнены каждый матч.

    Каждую игру мы переживаем особые моменты. Как дома, так и на выезде, потому что нас поддерживают везде.

    О пейнтболе

    Я думаю, это хорошо – поехать вместе и сделать что-то необычное. Особенно если это поединок. Когда вы играете в пейнтбол, то вы делаете что-то новое и при этом соревнуетесь.

    Последними игроками были Лаказетт и Обамеянг. Они стреляли в меня с пяти метров!

    Источник: Sky Sports

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    02.02.2019 16:16
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