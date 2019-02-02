Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рыжиков: «Бердыев общается с журналистами, только когда это надо ему самому? Он восточный человек. Это надо понять и простить»

    Экс-вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился мыслями о ситуации в клубе.

    – Когда я был в Казани, слышал мнение местных коллег и болельщиков о низкой посещаемости «Казань Арены». Есть мнение, что люди устали от сотрясающих «Рубин» скандалов. Которые были до ухода из клуба Бердыева, продолжились после его ухода и снова происходят при нем.

    – Сомневаюсь, что это влияет. Думаю, болельщиков в первую очередь интересует происходящее на поле. Улучшатся у команды результаты – на трибунах народу прибавится. Ну и еще одна из причин такой низкой посещаемости, думаю, в маркетинге. Возможно, не хватает «Рубину» менеджеров, которые могли бы привлекать людей на стадион зрелищем, развлекать чем-то новым и необычным.

    – А может быть, пустые трибуны – это еще и ответ болельщиков на закрытость, которая опять стала визитной карточкой «Рубина» после возвращения Бердыева?

    – Я помню Курбана Бекиевича до его ухода из «Рубина». И если сравнивать, то после возвращения он стал более открытым. Сейчас как в инстаграм ни зайду, «Рубин» то открытую тренировку проводит, то футболисты детей в школах и больницах посещают. Раньше в клубе такой активности не было.

    – Но в остальном-то «Рубин» при Бердыеве прежний. Главный тренер общается с журналистами, лишь когда ему это надо самому, а футболисты от журналистов шарахаются…

    – Я все-таки уже не нахожусь в команде, не знаю, как у них там это происходит. Хотя примерно о происходящем в «Рубине» представляю. Что сказать? Курбан Бекиевич – восточный человек, наверное, у него специфический взгляд на жизнь команды. Это надо понять и простить.

    • Рыжиков выступал за казанский клуб с 2008 по 2018 год.
    • В июле перешел в «Крылья Советов».
    • После 17 туров РПЛ «Рубин» занимает шестое место.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2019 14:19
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11