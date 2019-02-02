Рыжиков: «Бердыев общается с журналистами, только когда это надо ему самому? Он восточный человек. Это надо понять и простить»

Экс-вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился мыслями о ситуации в клубе.

– Когда я был в Казани, слышал мнение местных коллег и болельщиков о низкой посещаемости «Казань Арены». Есть мнение, что люди устали от сотрясающих «Рубин» скандалов. Которые были до ухода из клуба Бердыева, продолжились после его ухода и снова происходят при нем.

– Сомневаюсь, что это влияет. Думаю, болельщиков в первую очередь интересует происходящее на поле. Улучшатся у команды результаты – на трибунах народу прибавится. Ну и еще одна из причин такой низкой посещаемости, думаю, в маркетинге. Возможно, не хватает «Рубину» менеджеров, которые могли бы привлекать людей на стадион зрелищем, развлекать чем-то новым и необычным.

– А может быть, пустые трибуны – это еще и ответ болельщиков на закрытость, которая опять стала визитной карточкой «Рубина» после возвращения Бердыева?

– Я помню Курбана Бекиевича до его ухода из «Рубина». И если сравнивать, то после возвращения он стал более открытым. Сейчас как в инстаграм ни зайду, «Рубин» то открытую тренировку проводит, то футболисты детей в школах и больницах посещают. Раньше в клубе такой активности не было.

– Но в остальном-то «Рубин» при Бердыеве прежний. Главный тренер общается с журналистами, лишь когда ему это надо самому, а футболисты от журналистов шарахаются…

– Я все-таки уже не нахожусь в команде, не знаю, как у них там это происходит. Хотя примерно о происходящем в «Рубине» представляю. Что сказать? Курбан Бекиевич – восточный человек, наверное, у него специфический взгляд на жизнь команды. Это надо понять и простить.