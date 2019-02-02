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    Халк: «Когда я уехал в Китай, Дзюба очень грустил и просил вернуться»

    Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк поделился мнением о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

    «Я смотрел чемпионат мира и я рад, что Дзюбе удалось там себя так проявить. Его увидели во всем мире, и он полностью заслужил этот успех.

    Дзюба — очень хороший человек. Он никогда не нервничал, всегда был радостным в раздевалке, всегда получал удовольствие от игры, как будто от танца.

    Я был очень привязан к Дзюбе. Я всегда с удовольствием играл на него, с моих передач он забил много мячей. Дзюба — очень подвижный нападающий, он очень хорошо играет головой. Несмотря на высокий рост, он очень техничен.

    Когда я уехал в Китай, Дзюба очень грустил и присылал мне сообщения, в которых просил меня вернуться. Может быть, мы еще когда-нибудь сыграем вместе. С таким же успехом, как и раньше», – сказал форвард.

    Источник: Телеканал 360

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    02.02.2019 09:23
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 февраля 2019, 18:09

      Зовет в Китай.

      2
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      Рейтинг: +427

      policepnz 2 февраля 2019, 16:31

      Дааа, халкбастер знатно попадал дзюбинье в тыкву! Сколько голевых передач!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +901

      Krics 2 февраля 2019, 16:09

      Один из лучших легов России !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4880

      алдан2014 2 февраля 2019, 15:10

      Горбатая гора блин

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +663

      88serega88 2 февраля 2019, 14:28

      зря уехал Халк очень крутой чел

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2919

      Play 2 февраля 2019, 14:00

      Ясное дело просил, забивать то перестал, некому стало простреливать в это бревно, чтобы от него мячи в ворота отскакивали.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 2 февраля 2019, 12:59

      С твоих подачек и дылда забивал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 2 февраля 2019, 12:51

      Может быть пару лет еще у них и состоялась бы связка, тем более Халк еще в силе.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 2 февраля 2019, 12:28

      Надеюсь их любовь не вышла за пределы поля...

      0
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > ufos73 3 февраля 2019, 20:58

      как же не вышла?? а письма??

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 2 февраля 2019, 10:55

      Да.. Халк был украшением лиги.

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