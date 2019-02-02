Неймара обвиняют в Испании в коррупции и мошенничестве

Видимо Неймару двери Барсы или Реала (как хочет Перес) окончательно закрылись.
В пятницу испанский суд отклонил последнюю попытку форварда «ПСЖ» Неймара избежать судебного разбирательства по обвинению в коррупции и мошенничестве, сообщает AS.
26-летний нападающий, президенты «Сантоса» и «Барселоны» Одилио Родригес и Сандро Россель обвиняются в занижении суммы трансфера футболиста в 2013 году.
По информации следователей, стороны скрыли реальную сумму за переход бразильского игрока, чтобы минимизировать отчисления компании DIS, которая владела 40% прав на футболиста.
- По официальной информации трансфер Неймара из «Сантоса» в «Барселону» стоил 88,2 миллиона евро.
- На «Камп Ноу» футболист провел четыре года. Летом 2017 года он был продан «ПСЖ» за 222 миллиона евро.