Неймара обвиняют в Испании в коррупции и мошенничестве

В пятницу испанский суд отклонил последнюю попытку форварда «ПСЖ» Неймара избежать судебного разбирательства по обвинению в коррупции и мошенничестве, сообщает AS.

26-летний нападающий, президенты «Сантоса» и «Барселоны» Одилио Родригес и Сандро Россель обвиняются в занижении суммы трансфера футболиста в 2013 году.

По информации следователей, стороны скрыли реальную сумму за переход бразильского игрока, чтобы минимизировать отчисления компании DIS, которая владела 40% прав на футболиста.