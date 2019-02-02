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    Неймара обвиняют в Испании в коррупции и мошенничестве

    В пятницу испанский суд отклонил последнюю попытку форварда «ПСЖ» Неймара избежать судебного разбирательства по обвинению в коррупции и мошенничестве, сообщает AS.

    26-летний нападающий, президенты «Сантоса» и «Барселоны» Одилио Родригес и Сандро Россель обвиняются в занижении суммы трансфера футболиста в 2013 году.

    По информации следователей, стороны скрыли реальную сумму за переход бразильского игрока, чтобы минимизировать отчисления компании DIS, которая владела 40% прав на футболиста.

    • По официальной информации трансфер Неймара из «Сантоса» в «Барселону» стоил 88,2 миллиона евро.
    • На «Камп Ноу» футболист провел четыре года. Летом 2017 года он был продан «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

    Источник: AS

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    02.02.2019 06:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +78

      dilshod79 2 февраля 2019, 13:16

      Видимо Неймару двери Барсы или Реала (как хочет Перес) окончательно закрылись.

      0
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      Рейтинг: +259

      professor13 2 февраля 2019, 10:49

      Ни фига эти налоговики с Испании бабки делают,Криштяну с Месси потянули теперь за Неймара взялись,вот так нужно бабки делать государству а не так как у нас с бедолаг за комуналку последние рубли сдирать)

      1
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      Рейтинг: +1452

      Mariner > professor13 2 февраля 2019, 16:31

      Забыл сколько всяких губернаторов закрыли за коррупцию? Потом ещё целый министр сел. А ща ещё сенатор Арашуков...

      0
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 2 февраля 2019, 10:20

      К Сашку и Пашке его.

      0
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 2 февраля 2019, 10:13

      Он еще проститутку в россии жахнул и не заплатил, и насрал мимо унитаза в германии!!!

      2
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      Рейтинг: +110

      spiker 2 февраля 2019, 08:00

      Вам бы русский язык подучить, товарищи админы и модеры.

      0
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