As: «Реал» подпишет двух 17-летних защитников «Мальорки» за 1 миллион

Центральные защитники «Мальорки» Пабло Рамон и Хави Синтес перейдут в мадридский «Реал».

Испанский клуб подпишет двух 17-летних футболистов за 1 миллион евро, но игроки останутся в «Мальорке» до конца текущего сезона.