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    As: «Реал» подпишет двух 17-летних защитников «Мальорки» за 1 миллион

    Центральные защитники «Мальорки» Пабло Рамон и Хави Синтес перейдут в мадридский «Реал».

    Испанский клуб подпишет двух 17-летних футболистов за 1 миллион евро, но игроки останутся в «Мальорке» до конца текущего сезона.

    • Синтес выступает за сборную Испании U-17.
    • Рамон является игроком сборной Испании U-18.
    • В 2014 году «Реал» по схожей схеме купил у «Мальорки» Марко Асенсио.

    Источник: As

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    02.02.2019 01:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 февраля 2019, 11:32

      Реал сейчас хорошо работает с молодёжью. Правда, немного удивлён тем, что такие игроки как Себальос или Асенсио, что-то притормозили в развитии. Видимо, всё на Зидане и держалось.

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      Рейтинг: +78

      dilshod79 > Cules2013 2 февраля 2019, 13:10

      Себальос вроде нормально прогрессирует, Асенсио да, тормозит. Как будто звезду поймал парень.

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