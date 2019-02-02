As: «Реал» подпишет двух 17-летних защитников «Мальорки» за 1 миллион

Реал сейчас хорошо работает с молодёжью. Правда, немного удивлён тем, что такие игроки как Себальос или Асенсио, что-то притормозили в развитии. Видимо, всё на Зидане и держалось.
Центральные защитники «Мальорки» Пабло Рамон и Хави Синтес перейдут в мадридский «Реал».
Испанский клуб подпишет двух 17-летних футболистов за 1 миллион евро, но игроки останутся в «Мальорке» до конца текущего сезона.
- Синтес выступает за сборную Испании U-17.
- Рамон является игроком сборной Испании U-18.
- В 2014 году «Реал» по схожей схеме купил у «Мальорки» Марко Асенсио.