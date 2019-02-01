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    «БИЗНЕС Online»: «Рубин» отзаявил Азмуна. «Зенит» заплатит за него около 10 миллионов

    Форвард сборной Ирана Сердар Азмун исключен из заявки казанского «Рубина» на этот сезон российской Премьер-Лиги.

    По информации «БИЗНЕС Online», в ближайшее время «Зенит» объявит о переходе нападающего в свой состав.

    • За 24-летнего форварда «Зенит» заплатит около 10 миллионов евро вместе с бонусами в зависимости от результатов команды в чемпионате России и еврокубках.
    • Также в соглашение будет включен пункт о проценте с будущей продажи футболиста.
    • На официальном сайте лиги указано, что иранский форвард был отзаявлен 31 января.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    01.02.2019 23:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 2 февраля 2019, 10:59

      Я об таких игроках и говорил, купить на деньги вырученные за Паредеса пару, тройку, крепких игроков.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 февраля 2019, 09:04

      Острый наконечник для атаки.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 февраля 2019, 23:42

      Ещё "Зенит" может успеть включить его в заявку для участия в плей-офф ЛЕ.

      3
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