«БИЗНЕС Online»: «Рубин» отзаявил Азмуна. «Зенит» заплатит за него около 10 миллионов

Я об таких игроках и говорил, купить на деньги вырученные за Паредеса пару, тройку, крепких игроков.
Форвард сборной Ирана Сердар Азмун исключен из заявки казанского «Рубина» на этот сезон российской Премьер-Лиги.
По информации «БИЗНЕС Online», в ближайшее время «Зенит» объявит о переходе нападающего в свой состав.
- За 24-летнего форварда «Зенит» заплатит около 10 миллионов евро вместе с бонусами в зависимости от результатов команды в чемпионате России и еврокубках.
- Также в соглашение будет включен пункт о проценте с будущей продажи футболиста.
- На официальном сайте лиги указано, что иранский форвард был отзаявлен 31 января.