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    Барриос – игрок «Зенита»

    «Зенит» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника «Боки Хуниорс» Вильмара Барриоса.

    Клуб подписал с 25-летним хавбеком контракт сроком на 4,5 года. Сегодня колумбиец присоединился к новой команде на сборе в Испании, с ней он провел первую тренировку. Сумма трансфера игрока пока остается неизвестной.

    • В этом сезоне Барриос сыграл за «Боку Хуниорс» 6 матчей. Результативными действиями в них он не отметился.
    • В его активе – 17 матчей за сборную Колумбии.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    01.02.2019 22:55
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 2 февраля 2019, 16:14

      Посмотрев как он играл за сборную Колумбии, я верю в этого парня, Зениту он по-моему пригодится. Только надо избавиться от Маркизио и Краневиттера, а то два ходячих мертвеца в Зените, да и вообще в РПЛ, ни к чему. Пусть гниют где-нибудь в другом месте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2030

      morgan59 2 февраля 2019, 13:17

      Чем больше хороших игроков, тем интересные будет концовка чемпионата. Желающих на первое место на пьедестале собралось достаточно. Ещё месяц и продолжение следует.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 февраля 2019, 10:34

      Тощий какой-то, надо подкормить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 февраля 2019, 09:03

      Хотелось бы узнать сумму трансфера.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 февраля 2019, 02:05

      Похоже, Зенит становится шахтёрским клубом

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      Spaunn7 1 февраля 2019, 23:16

      Кто это? Первый раз слышу о нем . Может кто знает

      2
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      ...
      Рейтинг: +33

      Vorobeyman > Spaunn7 2 февраля 2019, 02:09

      Хороший опорник. Выжигает центр поля - перехваты, отборы, цепкость, скорость, неуступчивость - это его. Да ещё и двоих обыграть может, если нужно, да и не заигрывается при этом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 февраля 2019, 23:07

      Как раз под заявку для ЛЕ в плей-офф успели его подписать и к 3 февраля уже подадут заявку "Зенита" .

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 1 февраля 2019, 23:01

      наконец то

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +728

      GammiD > ZENIT84, 2 февраля 2019, 00:41

      Черного взяли?

      1
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > GammiD 2 февраля 2019, 00:46

      Он не чёрный, он латинос

      0
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      Рейтинг: +728

      GammiD > GoldPlayFIFARus9 6 февраля 2019, 12:33

      Ну да индеец как Уго Чавес)) утешайте себя. Негр в команде теперь есть.

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > GammiD 7 февраля 2019, 01:06

      Я гляжу у тебя совсем беда с Географией, да? Негры живут только в Африке. Это 7-й класс школы, позор тебе. Даже тех кого колонизировали европейцы с американцами, это и то уже давным давно метисы, при чём отбеленные. А этот чистый латинос, который имеет такое же отношение к негроидной расе, как рыбы к отряду млекопитающих

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