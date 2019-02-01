Барриос – игрок «Зенита»

«Зенит» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника «Боки Хуниорс» Вильмара Барриоса.

Клуб подписал с 25-летним хавбеком контракт сроком на 4,5 года. Сегодня колумбиец присоединился к новой команде на сборе в Испании, с ней он провел первую тренировку. Сумма трансфера игрока пока остается неизвестной.

В этом сезоне Барриос сыграл за «Боку Хуниорс» 6 матчей. Результативными действиями в них он не отметился.

В его активе – 17 матчей за сборную Колумбии.