Барриос – игрок «Зенита»

Посмотрев как он играл за сборную Колумбии, я верю в этого парня, Зениту он по-моему пригодится. Только надо избавиться от Маркизио и Краневиттера, а то два ходячих мертвеца в Зените, да и вообще в РПЛ, ни к чему. Пусть гниют где-нибудь в другом месте.
«Зенит» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника «Боки Хуниорс» Вильмара Барриоса.
Клуб подписал с 25-летним хавбеком контракт сроком на 4,5 года. Сегодня колумбиец присоединился к новой команде на сборе в Испании, с ней он провел первую тренировку. Сумма трансфера игрока пока остается неизвестной.
- В этом сезоне Барриос сыграл за «Боку Хуниорс» 6 матчей. Результативными действиями в них он не отметился.
- В его активе – 17 матчей за сборную Колумбии.
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 1 февраля 2019 г.