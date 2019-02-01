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    Кудряшов – о причинах перехода в «Истанбул Башакшехир», интересе «Зенита» и «Фенербахче» и обиде на «Рубин»

    Защитник «Истанбул Башакшехир» Федор Кудряшов в интервью Sport24.ru рассказал, почему принял предложение из Турции, был ли к нему интерес со стороны «Зенита» и «Фенербахче» и обижается ли он на бывший клуб «Рубин».

    – Почему именно Турция?

    – После ухода из «Рубина» я подумал о том, что если в дальнейшем поступит предложение от иностранного клуба, то мне было бы интересно его рассмотреть. Хочется попробовать себя в новом чемпионате, доволен своим выбором. Привнести в свою жизнь что-то новое — это круто! Это возможность посмотреть на жизнь в другой стране, получить абсолютно другой опыт.

    – Были ли варианты продолжить карьеру в России?

    – Варианты были, но о какой-либо конкретике речь не идет.

    – В СМИ называли ваш переход в «Зенит» одним из наиболее реальных вариантов. Это действительно могло произойти?

    – Разговоры были, но не более того.

    – Вариант с «Фенербахче» также существовал?

    – Мог бы существовать, но я доволен тем, как все произошло. Ближе к закрытию окна на меня вышел «Башакшехир», и мы все быстро уладили.

    – Есть ли обиды на «Рубин» из-за сложившейся ситуации?

    – С моей стороны обид нет. Но наша, скажем так, финансовая история с «Рубином» еще не закончена.

    – С кем помимо семьи советовались при принятии окончательного решения о переезде?

    – Поговорил с Ильей Чебану, а он свел меня с Александром Епуряну, узнал какие-то тонкости процесса переезда. Моя семья пока будет жить в Казани, так как детям нужно ходить в школу и садик, мы не стали их дергать.

    – Уже успели провести первую тренировку в составе новой команды?

    – Да, но занимался отдельно и партнеров по команде еще не видел. Состав у нас действительно звездный, мне еще предстоит со всеми познакомиться. Сейчас нужно на один день слетать в Казань, забрать вещи.

    Новый клуб Кудряшова станет чемпионом Турции. Все звезды тут – старше 30

    Источник: Sport24.ru

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    01.02.2019 19:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 1 февраля 2019, 21:52

      Бердыев не смог трижды войти в воду,Бог дал Бог отобрал!

      1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 1 февраля 2019, 20:44

      Денег нет, и пока взять неоткуда.Поэтому нормальные игроки потихому делают ноги..

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 февраля 2019, 19:25

      Очевидно, что при расторжении контракта по обоюдному согласию, клуб не выплатил игроку компенсацию в полном объёме, если вообще заплатил хоть что-то. Бедственное финансовое положение в "Рубине" уже давно никем не скрывается.

      4
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      Рейтинг: +1814

      vitvik > Рубик Докоян 1 февраля 2019, 19:53

      Даже ели полсостава "Рубин" в Турцию отправит, расплатиться с остальными будет трудно.
      Предыдущее руководство набезобразничало, наверняка, не без хорошей выгоды для собственных карманов.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vitvik 1 февраля 2019, 20:05

      Увы, там от прежних ухарей остались большие долги и претензии. Так ещё Курбан потащил за собой группу игроков из "Ростова", и им в "Рубине" положили "личку" в 1,5 ляма. В итоге денег нет, долги по зарплате, хоть РФС и разрешила регистрировать клубу новых игроков, но они только могут взять в аренду или свободного агента из числа молодых и не дорогих по зарплате.

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