Кудряшов – о причинах перехода в «Истанбул Башакшехир», интересе «Зенита» и «Фенербахче» и обиде на «Рубин»

Защитник «Истанбул Башакшехир» Федор Кудряшов в интервью Sport24.ru рассказал, почему принял предложение из Турции, был ли к нему интерес со стороны «Зенита» и «Фенербахче» и обижается ли он на бывший клуб «Рубин».

– Почему именно Турция?

– После ухода из «Рубина» я подумал о том, что если в дальнейшем поступит предложение от иностранного клуба, то мне было бы интересно его рассмотреть. Хочется попробовать себя в новом чемпионате, доволен своим выбором. Привнести в свою жизнь что-то новое — это круто! Это возможность посмотреть на жизнь в другой стране, получить абсолютно другой опыт.

– Были ли варианты продолжить карьеру в России?

– Варианты были, но о какой-либо конкретике речь не идет.

– В СМИ называли ваш переход в «Зенит» одним из наиболее реальных вариантов. Это действительно могло произойти?

– Разговоры были, но не более того.

– Вариант с «Фенербахче» также существовал?

– Мог бы существовать, но я доволен тем, как все произошло. Ближе к закрытию окна на меня вышел «Башакшехир», и мы все быстро уладили.

– Есть ли обиды на «Рубин» из-за сложившейся ситуации?

– С моей стороны обид нет. Но наша, скажем так, финансовая история с «Рубином» еще не закончена.

– С кем помимо семьи советовались при принятии окончательного решения о переезде?

– Поговорил с Ильей Чебану, а он свел меня с Александром Епуряну, узнал какие-то тонкости процесса переезда. Моя семья пока будет жить в Казани, так как детям нужно ходить в школу и садик, мы не стали их дергать.

– Уже успели провести первую тренировку в составе новой команды?

– Да, но занимался отдельно и партнеров по команде еще не видел. Состав у нас действительно звездный, мне еще предстоит со всеми познакомиться. Сейчас нужно на один день слетать в Казань, забрать вещи.

Новый клуб Кудряшова станет чемпионом Турции. Все звезды тут – старше 30