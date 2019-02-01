Покеттино: «Я разочарован отсутствием трансферов, потому что мы находимся на хорошем месте в таблице»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино остался разочарован тем, что клуб не подписал новичков в январе.

Прошлым летом лондонцы также не сделали ни одного приобретения.

«Я очень счастливый человек и пытаюсь помочь клубу прогрессировать.

На прошлой пресс-конференции я сказал, что не всегда мои идеи совпадает с идеями клуба, или председателя, или людей, которые находятся в клубе.

В данный момент мы принимаем какие-то решения, потому что иногда мы вынуждены это делать. Я хотел усилить состав, но, если мы не можем укрепиться и не можем подписать кого-либо, я должен придерживаться этой философии.

Я разочарован [отсутствием трансферов], потому что мы находимся в хорошей позиции [«Тоттенхэм» идет на третьем месте в турнирной таблице АПЛ].

И с большей помощью со стороны некоторых игроков... Мы не можем оправдываться, что не являемся реальным соперником за титул. Мы будем мечтать, будем бороться до конца, чтобы быть как можно выше.

Я хочу быть честным с вами и всеми, потому что иногда вы перекручиваете мои ответы, заставляя меня выглядеть как «о, я так счастлив, что мы никого не подписали».

Достаточно. Я счастлив работать со своим составом, у меня хорошая команда, но я никогда не против добавить в нее больше качества. Мы должны совершенствоваться. Но если мы не можем никого купить, что ж, я не буду грустить», – сказал Покеттино.