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    Покеттино: «Я разочарован отсутствием трансферов, потому что мы находимся на хорошем месте в таблице»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино остался разочарован тем, что клуб не подписал новичков в январе.

    Прошлым летом лондонцы также не сделали ни одного приобретения.

    «Я очень счастливый человек и пытаюсь помочь клубу прогрессировать.

    На прошлой пресс-конференции я сказал, что не всегда мои идеи совпадает с идеями клуба, или председателя, или людей, которые находятся в клубе.

    В данный момент мы принимаем какие-то решения, потому что иногда мы вынуждены это делать. Я хотел усилить состав, но, если мы не можем укрепиться и не можем подписать кого-либо, я должен придерживаться этой философии.

    Я разочарован [отсутствием трансферов], потому что мы находимся в хорошей позиции [«Тоттенхэм» идет на третьем месте в турнирной таблице АПЛ].

    И с большей помощью со стороны некоторых игроков... Мы не можем оправдываться, что не являемся реальным соперником за титул. Мы будем мечтать, будем бороться до конца, чтобы быть как можно выше.

    Я хочу быть честным с вами и всеми, потому что иногда вы перекручиваете мои ответы, заставляя меня выглядеть как «о, я так счастлив, что мы никого не подписали».

    Достаточно. Я счастлив работать со своим составом, у меня хорошая команда, но я никогда не против добавить в нее больше качества. Мы должны совершенствоваться. Но если мы не можем никого купить, что ж, я не буду грустить», – сказал Покеттино.

    Источник: Express

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    01.02.2019 18:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 1 февраля 2019, 21:07

      Надо уходить просто.. Без топ - покупок Шпоры так и будут вокруг да около 1места болтаться.а Такие чемпионства как у Лестера раз в десятки лет происходят..

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