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    Коутиньо: «Никто не знает, что случится в будущем. Но я думаю о том, чтобы продолжить работу в «Барселоне»

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо заявил, что несмотря на не самую лучшую форму пока не думает об уходе из каталонского клуба.

    «Никто не знает, что случится в будущем. Но я думаю о том, чтобы продолжить работу. Недавно у меня были непростые времена, но я буду продолжать работать. Не только, чтобы помогать команде, когда я на поле, но и ради болельщиков, которые всегда нас поддерживают.

    Это сложное время, но я стараюсь использовать возможности. Очевидно, что иногда все происходит не так, как хотелось бы, но мы должны продолжать работать», – сказал Коутиньо.

    • Бразилец перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в начале 2018 года за 135 миллионов евро.
    • В текущем сезоне 26-летний футболист провел за сине-гранатовых 30 матчей, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.
    • Контракт хавбека с каталонцами рассчитан до лета 2023 года.

    Источник: Tribalfootball

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    01.02.2019 17:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +575

      Mark68 2 февраля 2019, 19:19

      ...у всех бывает спад,что в жизни ,что в игре...А Коут,он сможет,он покажет себя !!! У него большой потенциал и всё ещё впереди!

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 1 февраля 2019, 20:33

      филя все будет норм ты старайся !

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 1 февраля 2019, 19:22

      Тренер бревно... пускай поставит на позици свою ударник страшный тоже и дембеле... покупаю ненужных игроков

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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 1 февраля 2019, 19:03

      Месси его морально поддерживает,даже бить пенальти с Севильей отдал Филиппку,а это многого стоит...

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 февраля 2019, 18:37

      Пока не задалось у Коутиньо в "Барсе", посмотрим как у него пойдёт игра в нынешнем году.

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