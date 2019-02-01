Коутиньо: «Никто не знает, что случится в будущем. Но я думаю о том, чтобы продолжить работу в «Барселоне»

...у всех бывает спад,что в жизни ,что в игре...А Коут,он сможет,он покажет себя !!! У него большой потенциал и всё ещё впереди!
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо заявил, что несмотря на не самую лучшую форму пока не думает об уходе из каталонского клуба.
«Никто не знает, что случится в будущем. Но я думаю о том, чтобы продолжить работу. Недавно у меня были непростые времена, но я буду продолжать работать. Не только, чтобы помогать команде, когда я на поле, но и ради болельщиков, которые всегда нас поддерживают.
Это сложное время, но я стараюсь использовать возможности. Очевидно, что иногда все происходит не так, как хотелось бы, но мы должны продолжать работать», – сказал Коутиньо.
- Бразилец перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в начале 2018 года за 135 миллионов евро.
- В текущем сезоне 26-летний футболист провел за сине-гранатовых 30 матчей, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.
- Контракт хавбека с каталонцами рассчитан до лета 2023 года.