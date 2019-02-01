Коутиньо: «Никто не знает, что случится в будущем. Но я думаю о том, чтобы продолжить работу в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо заявил, что несмотря на не самую лучшую форму пока не думает об уходе из каталонского клуба.

«Никто не знает, что случится в будущем. Но я думаю о том, чтобы продолжить работу. Недавно у меня были непростые времена, но я буду продолжать работать. Не только, чтобы помогать команде, когда я на поле, но и ради болельщиков, которые всегда нас поддерживают.

Это сложное время, но я стараюсь использовать возможности. Очевидно, что иногда все происходит не так, как хотелось бы, но мы должны продолжать работать», – сказал Коутиньо.