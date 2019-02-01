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    Игроки «Челси» выразили недовольство Сарри по поводу частоты его тренировок

    Футболисты «Челси» устали от интенсивной тренировочной программы главного тренера команды Маурицио Сарри.

    Специалист проводит утренние занятия даже в день игры.

    Несмотря на то, что команда не раз ясно выразила свое недовольство по этому поводу, Сарри не пошел на уступки игрокам.

    • В среду лондонцы разгромно проиграли «Борнмуту» (0:4) в 24-м туре АПЛ.
    • «Челси» набрал 47 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: Football Italia

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    01.02.2019 17:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 2 февраля 2019, 18:17

      Видимо Челси шатает со всех сторон, а Сарри бьётся в одиночку. Бабки давай, а тренироваться нет, что это за спортсмены такие нежные. Там саботаж. А что думает по этому поводу хозяин, он как бы готов продать, а в разобранном состоянии цена не та будет.

      0
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      Рейтинг: +39

      Bersa 1 февраля 2019, 21:51

      Девченки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +709

      VAD07 1 февраля 2019, 20:58

      А от многомиллионной зарплаты они не устали часком?

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 1 февраля 2019, 20:13

      Когда то хвалили тренера,год ещё не прошло ныт начали двоечники

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      Рейтинг: +932

      Untitled-1 1 февраля 2019, 19:46

      давно пора сделать систему трансферов тренеров. нанимать тренеров только в трансферное окно. Плохо играет команда - жди трансферного окна, чтобы сменить. Тогда и игроки не смогут в любой момент слить тренера, а они будут в одной лодке. Их тоже можно будет выкинуть в трансферное окно.

      0
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      Рейтинг: +393

      jengais 1 февраля 2019, 18:42

      мда, настали времена, когда об тренеров вытирают ноги

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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 1 февраля 2019, 18:24

      Даже жаль, что Абрамович не имеет право вести никакую деятельность на территории Британии. Он бы наверняка навел порядок в своей команде. А так со своим израильским гражданством и без разрешения на пребывание, он может приезжать как турист, может владеть клубом Челси, но управлять им не имеет права.

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      Рейтинг: +2509

      panmon 1 февраля 2019, 17:21

      Игроки себе много чего мнят. Не сливайте тренеров - будут тренировки как прежде!

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      Рейтинг: +3754

      Yev 1 февраля 2019, 17:18

      Правильно, заменить тренировки тактическими упражнениями в McDonald.

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