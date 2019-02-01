Игроки «Челси» выразили недовольство Сарри по поводу частоты его тренировок

Футболисты «Челси» устали от интенсивной тренировочной программы главного тренера команды Маурицио Сарри.

Специалист проводит утренние занятия даже в день игры.

Несмотря на то, что команда не раз ясно выразила свое недовольство по этому поводу, Сарри не пошел на уступки игрокам.