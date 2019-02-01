Игроки «Челси» выразили недовольство Сарри по поводу частоты его тренировок

Видимо Челси шатает со всех сторон, а Сарри бьётся в одиночку. Бабки давай, а тренироваться нет, что это за спортсмены такие нежные. Там саботаж. А что думает по этому поводу хозяин, он как бы готов продать, а в разобранном состоянии цена не та будет.
Футболисты «Челси» устали от интенсивной тренировочной программы главного тренера команды Маурицио Сарри.
Специалист проводит утренние занятия даже в день игры.
Несмотря на то, что команда не раз ясно выразила свое недовольство по этому поводу, Сарри не пошел на уступки игрокам.
- В среду лондонцы разгромно проиграли «Борнмуту» (0:4) в 24-м туре АПЛ.
- «Челси» набрал 47 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ.