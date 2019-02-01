«Зенит», ЦСКА и «Локомотив» проведут матчи 18-го тура 2 марта. «Спартак» и «Краснодар» сыграют на следующий день

Официальный сайт российской Премьер-лиги опубликовал расписание матчей с 18-го по 21-й тур.

Первый после зимней паузы тур пройдет с 1 по 3 марта.

Игры «Урал» – «Зенит», «Арсенал» – ЦСКА и «Локомотив» – «Крылья Советов» состоятся в субботу, 2 марта. «Спартак» с «Краснодаром» встретятся на следующий день.

После 17-ти туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 34 очка. «Краснодар» отстает от петербуржцев на один балл. ЦСКА идет третьим, проигрывая лидеру четыре очка. «Спартак» – четвертый, «Локомотив» – пятый. У обоих этих клубов по 28 баллов.

Полное расписание матчей можно посмотреть здесь.