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    «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» проведут матчи 18-го тура 2 марта. «Спартак» и «Краснодар» сыграют на следующий день

    Официальный сайт российской Премьер-лиги опубликовал расписание матчей с 18-го по 21-й тур.

    Первый после зимней паузы тур пройдет с 1 по 3 марта.

    Игры «Урал»«Зенит», «Арсенал»ЦСКА и «Локомотив»«Крылья Советов» состоятся в субботу, 2 марта. «Спартак» с «Краснодаром» встретятся на следующий день.

    После 17-ти туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 34 очка. «Краснодар» отстает от петербуржцев на один балл. ЦСКА идет третьим, проигрывая лидеру четыре очка. «Спартак» – четвертый, «Локомотив» – пятый. У обоих этих клубов по 28 баллов.

    Полное расписание матчей можно посмотреть здесь.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    01.02.2019 16:14
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