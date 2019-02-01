Sport24: три команды РПЛ проявляют интерес к защитнику «Спартака» Мамину

Воспитываем хорошую молодежь.
Продаем за дешево, зачем-то??
А потом покупаем за дорого, кота в мешке!
Стратегия, бл...
Защитник «Спартака» Артем Мамин может покинуть клуб этим летом. По информации Sport24, к 21-летнему футболисту проявляют интерес три клуба РПЛ.
Контракт игрока с москвичами рассчитан до 30 июня.
- Мамин – воспитанник спартаковской школы.
- В этом сезоне защитник провел 15 матчей в ФНЛ за «Спартак-2» и одну игру в Кубке России за основную команду красно-белых.
- Всего в активе Мамина два матча за «Спартак».