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    Sport24: три команды РПЛ проявляют интерес к защитнику «Спартака» Мамину

    Защитник «Спартака» Артем Мамин может покинуть клуб этим летом. По информации Sport24, к 21-летнему футболисту проявляют интерес три клуба РПЛ.

    Контракт игрока с москвичами рассчитан до 30 июня.

    • Мамин – воспитанник спартаковской школы.
    • В этом сезоне защитник провел 15 матчей в ФНЛ за «Спартак-2» и одну игру в Кубке России за основную команду красно-белых.
    • Всего в активе Мамина два матча за «Спартак».

    Источник: Sport24

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    01.02.2019 15:32
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +10450

      ivany4 1 февраля 2019, 23:50

      Воспитываем хорошую молодежь.
      Продаем за дешево, зачем-то??
      А потом покупаем за дорого, кота в мешке!
      Стратегия, бл...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 1 февраля 2019, 22:44

      С молодыми работать надо, о старпёры на хорошей зарплате сидят.Поэтому пока их контракты не закончатся, молодым дорогу не дадут.

      2
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 1 февраля 2019, 20:33

      В этом возрасте уже твердо играть в основе должен. Но если по ряду причн пока не готов для основы Спартака, то однозначно надо в аренду. Иначе деградирует.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 февраля 2019, 19:44

      пусть играет но только в аренду его

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > Полная Канистра 1 февраля 2019, 20:25

      А почему бы не сделать так же, как с Гулиевым и Пантелеевым: продать с обязательной опцией обратного выкупа?
      Вполне приемлемо, думаю, как для Спартака, так и клуба-покупателя.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > derrik2000 1 февраля 2019, 20:47

      согласен можно и так состряпать контракт

      3
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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > Полная Канистра 1 февраля 2019, 21:25

      Я, конечно, не профи в этой бухгалтерии, но, по-моему, при аренде сколько-то процентов (если не 100) зарплаты оплачивает клуб-арендодатель, а при продаже, сам понимаешь, кто покупал, тот з/п и платит.
      А опция обратного выкупа позволяет клубу как-то окупить расходы на з/п игрока и даже немножечко навариться.

      2
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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 1 февраля 2019, 15:56

      Мне тоже интересно: Мамин себя зарекомендовал с довольно хорошей стороны в матчах зимнего отрезка.
      Почему Кононов его в основе не ставил в контрольных матчах - для меня загадка.

      4
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > derrik2000 1 февраля 2019, 19:57

      Ему интереснее старперы, глушак ещенко ребров, а с молодыми надо работать

      3
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 1 февраля 2019, 15:47

      Не думаю , что нам сейчас с руки разбрасываться защитниками .

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