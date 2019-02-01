«Плетем заговоры с королем Египта». Погба сфотографировался с Салахом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба опубликовал в соцсети фотографию, на которой он изображен вместе с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

«Плетем заговоры с королем Египта», – написал француз в инстаграме.

Действующий президент африканской страны – Абдул-Фаттах Ас-Сиси. Последним египетским королем был Ахмед Фуад Второй, правивший государством с 26 июля 1952-го до 18 июня 1953 года, когда Египет провозгласили республикой.