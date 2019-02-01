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    «Плетем заговоры с королем Египта». Погба сфотографировался с Салахом

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба опубликовал в соцсети фотографию, на которой он изображен вместе с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

    «Плетем заговоры с королем Египта», – написал француз в инстаграме.

    Действующий президент африканской страны – Абдул-Фаттах Ас-Сиси. Последним египетским королем был Ахмед Фуад Второй, правивший государством с 26 июля 1952-го до 18 июня 1953 года, когда Египет провозгласили республикой.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Поля Погба

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    01.02.2019 14:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 2 февраля 2019, 23:32

      историческая информация здесь особо к месту

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 1 февраля 2019, 16:01

      По ходу на Земле я один не коронованный остался - куда не плюнь везде короли, королевы и прЫнцессЫ. И эти, промежуточная стадия, туда же.

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