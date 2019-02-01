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    «МЮ» летом готов предложить за Санчо 103 миллиона

    «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо.

    Как сообщает Metro, немецкий клуб оценивает англичанина в 90 миллионов фунтов стерлингов (около 103 миллионов евро) и «МЮ» готов предложить эту сумму в летнее трансферное окно.

    По информации СМИ, купить 18-летнего футболиста также хотят «Барселона», «Бавария», «Реал», «ПСЖ».

    • В этом сезоне Санчо провел за «Боруссию» 26 матчей, записав в свой актив семь голов и 12 результативных передач.
    • Дортмундцы приобрели хавбека у «Манчестер Сити» летом 2017 года почти за 8 миллионов евро.
    • Контракт игрока с черно-желтыми рассчитан до 2022 года.

    Источник: Metro

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    01.02.2019 13:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 2 февраля 2019, 13:31

      Вот Красавцы немцы !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 1 февраля 2019, 21:14

      Рынок футбольный бесится просто.. Он ещё никто, а уже 100 лямов..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +393

      jengais 1 февраля 2019, 15:12

      Если МЮ продадут пару игроков, в том числе из напов, то есть смысл покупать кого то, а так просто трата денег на трансферы и зарплаты

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 1 февраля 2019, 15:04

      Тут главное не сколько купить кого-то, сколько продать балласт в лице Санчеса и Джонса, от них не то что пользы не дождёшься, но ещё и во вред команде периодически действуют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12345

      DeStar 1 февраля 2019, 14:20

      В этом сезоне Санчо провел за «Боруссию» 26 7 12
      Когда лень чет писать и ты просто копируешь

      2
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 1 февраля 2019, 14:06

      Лучше Гризманна и вернуть Ди Марию

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 февраля 2019, 13:46

      да ну, бред

      0
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