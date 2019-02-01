«МЮ» летом готов предложить за Санчо 103 миллиона

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо.

Как сообщает Metro, немецкий клуб оценивает англичанина в 90 миллионов фунтов стерлингов (около 103 миллионов евро) и «МЮ» готов предложить эту сумму в летнее трансферное окно.

По информации СМИ, купить 18-летнего футболиста также хотят «Барселона», «Бавария», «Реал», «ПСЖ».