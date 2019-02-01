Рассказов: «Команда объективно прибавляет. Пытаемся вернуть «спартаковский» стиль»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов дал комментарий по игре команды в первых контрольных матчах 2019 года.

«Согласен ли с тем, что стиль нашей игры изменился? Полностью согласен с этим. Команда объективно прибавляет. Мы пытаемся вернуть «спартаковский» стиль, который был в прошлом. Стараемся играть низом, через пас, преимущественно в одно касание, в «стеночку», пытаемся использовать больше комбинаций.

Однако все прекрасно понимают, что это лишь начало и впереди нам предстоит еще очень много работы. Через месяц начнется крайне тяжелый отрезок в чемпионате России. Надеюсь, мы сумеем хорошо подготовиться ко второй части сезона и всe будет отлично», – цитируют 21-летнего игрока «Известия».