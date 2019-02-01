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    Рассказов: «Команда объективно прибавляет. Пытаемся вернуть «спартаковский» стиль»

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов дал комментарий по игре команды в первых контрольных матчах 2019 года.

    «Согласен ли с тем, что стиль нашей игры изменился? Полностью согласен с этим. Команда объективно прибавляет. Мы пытаемся вернуть «спартаковский» стиль, который был в прошлом. Стараемся играть низом, через пас, преимущественно в одно касание, в «стеночку», пытаемся использовать больше комбинаций.

    Однако все прекрасно понимают, что это лишь начало и впереди нам предстоит еще очень много работы. Через месяц начнется крайне тяжелый отрезок в чемпионате России. Надеюсь, мы сумеем хорошо подготовиться ко второй части сезона и всe будет отлично», – цитируют 21-летнего игрока «Известия».

    • В этом сезоне Рассказов сделал одну результативную передачу в 17 играх на клубном уровне.
    • После 17-ти сыгранных туров «Спартак» идет четвертым в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

    Источник: «Известия»

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    01.02.2019 00:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 февраля 2019, 18:30

      Будем надеяться что все у вас получится.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 1 февраля 2019, 18:06

      Вы уж постарайтесь ребята!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 1 февраля 2019, 13:22

      Официальные игры покажут кто и сколько прибавляет.Удачи Николаю и всей команде.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 1 февраля 2019, 12:56

      Пока все нормально, парни. Одна просьба - не растеряйте свой задор к началу оф.матчей.

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 февраля 2019, 08:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пытаемся вернуть «спартаковский» стиль» и кулек соли.

      -5
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      Рейтинг: +8028

      nik55 > prezent2017 1 февраля 2019, 12:01

      тебе мозги ни кто не вернет

      8
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > nik55 1 февраля 2019, 13:13

      А зачем мозги долбоящеру?)

      8
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > nik55 1 февраля 2019, 14:07

      Вернуть то чего не было нельзя , можно только попробовать приобрести или позаимствовать , но для этого надо сначала понять , что их нет )))

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