«Барселона» оформила второй трансфер за день. Игроком клуба стал Тодибо

«Барселона» на официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником «Тулузы» Жаном-Клером Тодибо.

19-летний француз подписал с каталонским клубом контракт сроком на 4,5 года. Его презентация игроком чемпиона Испании состоится в пятницу. Сумма трансфера футболиста пока остается неизвестной. За «Барселону» он будет выступать под шестым номером.