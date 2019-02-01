«Барселона» оформила второй трансфер за день. Игроком клуба стал Тодибо

«Барселона» на официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником «Тулузы» Жаном-Клером Тодибо.
19-летний француз подписал с каталонским клубом контракт сроком на 4,5 года. Его презентация игроком чемпиона Испании состоится в пятницу. Сумма трансфера футболиста пока остается неизвестной. За «Барселону» он будет выступать под шестым номером.
- В нынешнем сезоне Тодибо забил один мяч и сделал одну результативную передачу в десяти играх за «Тулузу».
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.