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    «Барселона» оформила второй трансфер за день. Игроком клуба стал Тодибо

    «Барселона» на официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником «Тулузы» Жаном-Клером Тодибо.

    19-летний француз подписал с каталонским клубом контракт сроком на 4,5 года. Его презентация игроком чемпиона Испании состоится в пятницу. Сумма трансфера футболиста пока остается неизвестной. За «Барселону» он будет выступать под шестым номером.

    • В нынешнем сезоне Тодибо забил один мяч и сделал одну результативную передачу в десяти играх за «Тулузу».
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    01.02.2019 00:19
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