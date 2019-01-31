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    Воронин – о Кокорине и Мамаеве: «Показательная порка»

    Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин поделился мнением о ситуации с форвардом «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.

    – Допускаете, что Кокорина и Мамаева оставят в СИЗО еще на два месяца?

    – Надежда умирает последней. Считаю, ребята уже понесли определенное наказание. Я их не оправдываю. Но никто не мог представить, что это все зайдет так далеко… Кокорин и Мамаев – спортсмены, а не изверги, убийцы или дебоширы. Люди совершили проступок и должны получить адекватное наказание. Пора уже поставить точку. Но судя по тому, как все складывается, им наверное, еще продлят арест…

    – Как вы восприняли опубликованную частную переписку Кокорина с болельщиком, в которой он назвал народ быдлом?

    – Понятно, что те слова были вырваны из контекста. Все это вылезло наружу именно сейчас, когда заканчивается срок их пребывания в СИЗО. Показательная порка… Решили подогреть общественное мнение, чтобы люди начали говорить, что Кокорин не раскаялся и так далее… С другой стороны, парням самим нужно быть сейчас осторожнее. Лучше не поддаваться ни на какие провокации.

    • Кокорин и Мамаев стали соучастниками группового избиения нескольких лиц.
    • Осенью они были взяты под стражу.
    • Позже суд продлил их пребывание в СИЗО до 8 февраля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.01.2019 23:01
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 февраля 2019, 16:23

      Ждать осталось не долго.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 февраля 2019, 12:10

      два месяца уже порют, может хватит?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2030

      morgan59 1 февраля 2019, 11:21

      Сегодня уже первое февраля. Если сегодня следствие не подаст просьбу опродления ареста, то далее два дня выходных, а заявку нужно подавать сейчас неделю. Если я не прав, правоведы подскажите.

      0
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 1 февраля 2019, 11:12

      Согласен. Явный перебор

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 февраля 2019, 08:11

      Свободу Александру Кокорину!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 февраля 2019, 07:36

      воронин фемида нашего времени уууууууууу

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 1 февраля 2019, 01:10

      Капитан Очевидность.

      2
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