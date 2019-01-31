Воронин – о Кокорине и Мамаеве: «Показательная порка»

Ждать осталось не долго.
Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин поделился мнением о ситуации с форвардом «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.
– Допускаете, что Кокорина и Мамаева оставят в СИЗО еще на два месяца?
– Надежда умирает последней. Считаю, ребята уже понесли определенное наказание. Я их не оправдываю. Но никто не мог представить, что это все зайдет так далеко… Кокорин и Мамаев – спортсмены, а не изверги, убийцы или дебоширы. Люди совершили проступок и должны получить адекватное наказание. Пора уже поставить точку. Но судя по тому, как все складывается, им наверное, еще продлят арест…
– Как вы восприняли опубликованную частную переписку Кокорина с болельщиком, в которой он назвал народ быдлом?
– Понятно, что те слова были вырваны из контекста. Все это вылезло наружу именно сейчас, когда заканчивается срок их пребывания в СИЗО. Показательная порка… Решили подогреть общественное мнение, чтобы люди начали говорить, что Кокорин не раскаялся и так далее… С другой стороны, парням самим нужно быть сейчас осторожнее. Лучше не поддаваться ни на какие провокации.
- Кокорин и Мамаев стали соучастниками группового избиения нескольких лиц.
- Осенью они были взяты под стражу.
- Позже суд продлил их пребывание в СИЗО до 8 февраля.