«Барселона» подписала защитника «Атлетико Минейро» Эмерсона

посмотрим кто такой ! артур вон как качает ! может и этот бразилец будет.
«Барселона» согласовала с «Атлетико Минейро» трансфер защитника Эмерсона, информирует официальный сайт каталонского клуба.
Переход 20-летнего правого защитника стоил чемпиону Испании 12 миллионов евро. К новой команде бразилец присоединится ближайшим летом. Контракт с игроком «Барселона» подписала сроком на пять лет.
- В минувшем сезоне Эмерсон забил один мяч и сделал одну результативную передачу в 23 играх за «Атлетико Минейро».