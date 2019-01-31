Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» подписала защитника «Атлетико Минейро» Эмерсона

    «Барселона» согласовала с «Атлетико Минейро» трансфер защитника Эмерсона, информирует официальный сайт каталонского клуба.

    Переход 20-летнего правого защитника стоил чемпиону Испании 12 миллионов евро. К новой команде бразилец присоединится ближайшим летом. Контракт с игроком «Барселона» подписала сроком на пять лет.

    • В минувшем сезоне Эмерсон забил один мяч и сделал одну результативную передачу в 23 играх за «Атлетико Минейро».

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.01.2019 21:51
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 31 января 2019, 22:22

      посмотрим кто такой ! артур вон как качает ! может и этот бразилец будет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > dinar7777dinar 1 февраля 2019, 01:57

      Артур, пока что, чуть ли не единственный успешный подобный трансфер из Ю. Америки за долгие годы. Неймар не в счёт, т.к. он переходил уже в статусе звезды футбола.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11