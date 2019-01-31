«Барселона» подписала защитника «Атлетико Минейро» Эмерсона

«Барселона» согласовала с «Атлетико Минейро» трансфер защитника Эмерсона, информирует официальный сайт каталонского клуба.

Переход 20-летнего правого защитника стоил чемпиону Испании 12 миллионов евро. К новой команде бразилец присоединится ближайшим летом. Контракт с игроком «Барселона» подписала сроком на пять лет.