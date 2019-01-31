Гулиев: «Победа в Кубке «Матч Премьер» даст «Спартаку» дополнительные позитивные эмоции»

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев считает, что завоевание Кубка «Матч Премьер» принесет команде дополнительные положительные эмоции перед стартом второй части сезона.

Красно-белые победили на турнире в Катаре, обыграв всех троих соперников – «Ростов» (2:1), «Зенит» (3:0) и «Локомотив» (4:0).

«Для меня лично и, наверное, для всех ребят намного интереснее участвовать в таких турнирах, чем просто проводить товарищеские матчи. На такие игры совершенно другой настрой, больше мотивации.

Очень приятно, что нам удалось завоевать кубок. Это даст всей команде дополнительные позитивные эмоции», – сказал Гулиев.