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    Гулиев: «Победа в Кубке «Матч Премьер» даст «Спартаку» дополнительные позитивные эмоции»

    Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев считает, что завоевание Кубка «Матч Премьер» принесет команде дополнительные положительные эмоции перед стартом второй части сезона.

    Красно-белые победили на турнире в Катаре, обыграв всех троих соперников – «Ростов» (2:1), «Зенит» (3:0) и «Локомотив» (4:0).

    «Для меня лично и, наверное, для всех ребят намного интереснее участвовать в таких турнирах, чем просто проводить товарищеские матчи. На такие игры совершенно другой настрой, больше мотивации.

    Очень приятно, что нам удалось завоевать кубок. Это даст всей команде дополнительные позитивные эмоции», – сказал Гулиев.

    Источник: «Известия»

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    31.01.2019 14:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 31 января 2019, 21:25

      Дай бог чтобы все что говорит Аяз оказалось правдой. Хочется увидеть красивый и сильный футбол от Спартака

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4880

      алдан2014 31 января 2019, 19:20

      Кто то о футболе Вью даёт,а дзюбе ориентация Роналду покоя не даёт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 31 января 2019, 19:05

      Уверенность это хорошо.Главное чтоб уверенность не перешла в самоуверенность.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 19:04

      Главное не расслабляться.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 31 января 2019, 17:54

      Начнётся чемпионат и всё посыпется ...
      (Глушака надо было гнать.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry 31 января 2019, 17:26

      на мой скромный взгляд игра в подобном турнире в межсезонье, и тем более, победа в нем, гораздо лучше и интереснее, чем игра в один матч на Суперкубок в начале чемпионата... приветствую инициативу Матч-Премьер за проведение такого турнира!!! Спартаку не сбавлять обороты, дави на газ, Спартак!!!)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 31 января 2019, 16:32

      Когда команда дает сбой, мне кажется именно тренер должен проявить характер и профессионализм, так как на эмоциях особо то далеко и не уедешь...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 31 января 2019, 16:21

      Главное , что бы не придало эйфории .

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 31 января 2019, 15:43

      вот и посмотрим

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +135

      dimazavr > piligrim1986 31 января 2019, 16:03

      Массимо, Вы бы поздравили Спартак! Или ревность мешает? Нехорошо.

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > dimazavr 31 января 2019, 16:42

      причем тут ревность? я разве выказал неприязнь?

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п 31 января 2019, 14:36

      Не всегда победы в межсезонье приводят к победам в чемпионате,но почти всегда ,те кто ничего не показывают в этот период,проигрывают и в официальных матчах.

      4
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