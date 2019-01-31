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    Болельщик – Семину: «Нашли бабки, которые Геркус стырил у «Локомотива»?

    Один из болельщиков «Локомотива» прокомментировал фотографию главного тренера команды Юрия Семина, которую он опубликовал в инстаграме.

    Специалист выложил в соцсети снимок, на котором сидит на снежном сугробе.

    «Хорошо провели время на улице. Много снега!» – написал Семин.

    «Юрий Палыч, не нашли там в снегу бабки, которые Илья Геркус у нашего клуба стырил?» – прокомментировал фото пользователь с ником flight_allright.

    • С лета 2016 по декабрь 2018 года Геркус занимал в «Локомотиве» должность президента и генерального директора.
    • В сезоне-2017/18 железнодорожники выиграл золотые медали РПЛ.
    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Юрия Семина

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    31.01.2019 12:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +59

      FeelSplean 31 января 2019, 23:24

      Ребят, при всем уважение, это ****** дно. Давать новость о шутке ноунейма в чьем-то инстаграмме.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 31 января 2019, 18:42

      Палыч на фотке с Федуном и Газзаевым?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > Diesel133 2 февраля 2019, 11:40

      от души поржал)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 31 января 2019, 17:49

      Мало украдёшь - вор, много - олигарх.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 31 января 2019, 14:17

      Ну, во-первых, фотография неудачная. Во-вторых, как мне кажется, подобные комментарии логично оставлять в инстаграме Геркуса.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 31 января 2019, 14:11

      Чтобы так подшутить над тренерами остальных наших топ-клубов - их руководству нужно на вершине Эвереста сфоткаться)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 31 января 2019, 12:49

      Шлак...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      БЭСТ 31 января 2019, 12:36

      Мощная и нужная новость!

      7
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