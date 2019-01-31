Болельщик – Семину: «Нашли бабки, которые Геркус стырил у «Локомотива»?

Один из болельщиков «Локомотива» прокомментировал фотографию главного тренера команды Юрия Семина, которую он опубликовал в инстаграме.

Специалист выложил в соцсети снимок, на котором сидит на снежном сугробе.

«Хорошо провели время на улице. Много снега!» – написал Семин.

«Юрий Палыч, не нашли там в снегу бабки, которые Илья Геркус у нашего клуба стырил?» – прокомментировал фото пользователь с ником flight_allright.

С лета 2016 по декабрь 2018 года Геркус занимал в «Локомотиве» должность президента и генерального директора.

В сезоне-2017/18 железнодорожники выиграл золотые медали РПЛ.