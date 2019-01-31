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    Фарфан: «Хочу вновь выигрывать титулы с «Локомотивом»

    Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о своих планах на будущее. Контракт 34-летнего перуанца с железнодорожниками истекает летом 2020 года.

    «Жажда титулов не прекращается. Я хочу вновь выигрывать с «Локомотивом», а сборная Перу будет играть в Кубке Америки. Национальная команда дважды становилась третьей на этом турнире, почему бы на этот раз не пройти дальше. Это будет сложно, потребует максимум усилий. Но это меня мотивирует.

    Что будет после окончания нынешнего контракта с «Локомотивом»? Я пока не думал, все-таки 1,5 года – довольно большой срок. Но я могу заранее сказать, что мне нравится идея остаться здесь подольше. С удовольствием, почему нет? Но посмотрим, что будет дальше. Играть я готов до тех пор, пока мой организм будет к этому готов», – сказал Фарфан.

    • Фарфан перешел в «Локо» в 2017 году. В 40 матчах за московскую команду форвард забил 14 голов.
    • В сезоне-2017/18 игрок стал чемпионом России.

    Источник: «Чемпионат»

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    31.01.2019 11:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 17:07

      Еще может пригодится Локомотиву ,но уже пора задуматься о завершении карьеры.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 31 января 2019, 11:32

      У нас таких желающих много в нескольких клубах, но всё больше деньгами заканчивается...

      3
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