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    «Бавария» готова потратить 250 миллионов на покупку новых игроков летом

    «Бавария» в летнее трансферное окно намерена приобрести новых футболистов.

    Мюнхенцы хотят усилить состав команды. Руководство клуба готово выделить 250 миллионов евро.

    «Бавария» собирается приобрести защитника «Атлетико» Люку Эрнандеса, хавбека «Челси» Каллума Хадсона-Одои, полузащитника «Байера» Кая Хавеца и нападающего «РБ Лейпцига» Тимо Вернера.

    • «Баварию» летом могут покинуть Джером Боатенг или Матс Хуммельс.
    • В этом сезоне команда занимает второе место в Бундеслиге, отставая от дортмундской «Боруссии» на шесть очков.

    Источник: Sport Bild

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    31.01.2019 10:38
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 16:51

      Из этих четверых особенно выделяется Вернер. Но приобрести его Баварии будет трудно.

      3
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      Рейтинг: +905

      VVadic 31 января 2019, 15:27

      Эрнандеса они врядли получат. Да и за Вернера придётся побороться

      1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 31 января 2019, 13:03

      Несомненно Бавария всегда скрупулезно и грамотно проводит трансферы! И очевидно, что делает акцент на молодых игроков! Будет интересно,но судить объективно, что они сразу же усилят Баварию, это конечно не факт! Все покажет время и тренер!

      3
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 31 января 2019, 12:04

      Мощно! Хаверц - молодой супер игрок. Вернер уже мастер. Эрнандес + Павар отличные защитники. Все молодые , перспективные. Большой плюс, что все европейцы. Так что как с Брено вряд-ли получится.
      Вопрос только по англичанину. Так ли он хорош, как о нем говорят.

      4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Viper for CSKA 31 января 2019, 15:08

      Пока что впечатляет игрой, ну а на длинной дистанции - кто его знает. По крайней мере, потенциал серьёзный.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 31 января 2019, 11:11

      На эту четвёрку выделенных средств хватит вполне, но усилят ли они "Баварию" кроме Вернера ?

      4
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 31 января 2019, 11:27

      Баварцы готовы, хотят и могут!.. Ожидаю традиционной немецкой пунктуальности и щепетильности в вопросах трансфертов!..

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 31 января 2019, 11:30

      У немцев так. Они не могут тягаться с топами из других европейских чемпионатов, поэтому у них более взвешенный и точечный подход. Тем более "Борусся" взбрыкнула, сказав, что больше в "Баварию" не будет продавать своих игроков.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 1 февраля 2019, 13:37

      Интересный феномен,самая богатая страна Европы,стадионы битком,а не может позволить себе по настоящему топовую команду.

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA > александр п 1 февраля 2019, 15:05

      Эм, десятикратный финалист и пятикратный обладатель ЛЧ/КЧ. Если это не настоящая топ команда, то по каким критериям ты их определяешь?

      А в немецком футболе в целом существует правило "50+1". Клубами владеют общества, их не продают всяким шейхам, китайцам, малайцами итд. Исключения можно по пальцам пересчитать. И потом, там речь идёт о немецких бизнесменах, таких как Хопп, Кинд, и австрийской компании во главе с Матошицом. Немцы очень консервативны и до сих пор горды своей национальной принадлежностью. Вряд-ли они когда-то позволят каким-то выскочкам с востока владеть немецким клубом с историей, какие бы деньги он в команду не принес.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 1 февраля 2019, 15:20

      Частично тебе ниже ответили. Посмотри кто владеет клубами в АПЛ, в Италии, ПСЖ кто владеет, но команда ничего не выигрывает кроме национального чемпионата. Если Пеп жалуется, что Мансити не может конкурировать на трансферном рынке с Барсой и Реалом, то что говорить Баварии. Потом посмотри доходы клубов и какие отчисления получают клубы Англии за трансляцию матчей АПЛ по ТВ, рекламные доходы. Поэтому Баварии и другим клубам Германии с ними не тягаться. Тут своя экономика и бизнес. Когда Аякс в начале 70-х всех дрючил в Европе никто не смотрел на экономику и место Нидерландов в ней. Играли футболисты, которые на головы были выше других по своему футбольному мастерству и без всяких легионеров. Теперь футбол -- это большой бизнес в Западной Европе.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Viper for CSKA 1 февраля 2019, 16:10

      После того как в футбол пришли по настоящему большие деньги,Бавария ничего не выигрывала.Насчёт национальной гордости,Опель же они продали амерам.Имхо акции немецких команд не слишком интересны инвесторам,чисто по коммерческим причинам.

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      Viper for CSKA > александр п 1 февраля 2019, 19:19

      Ну так с того момента только испанцы выигрывали. Они и до этого были топ. Ни англичане, ни ПСЖ со всеми деньгами не могут ЛЧ выиграть и выступают далеко не так стабильно, как Бавария. Что же тогда делать вывод, что у нас два топа, Реал и Барса? Ну, ок.

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