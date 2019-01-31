«Бавария» готова потратить 250 миллионов на покупку новых игроков летом

Из этих четверых особенно выделяется Вернер. Но приобрести его Баварии будет трудно.
«Бавария» в летнее трансферное окно намерена приобрести новых футболистов.
Мюнхенцы хотят усилить состав команды. Руководство клуба готово выделить 250 миллионов евро.
«Бавария» собирается приобрести защитника «Атлетико» Люку Эрнандеса, хавбека «Челси» Каллума Хадсона-Одои, полузащитника «Байера» Кая Хавеца и нападающего «РБ Лейпцига» Тимо Вернера.
- «Баварию» летом могут покинуть Джером Боатенг или Матс Хуммельс.
- В этом сезоне команда занимает второе место в Бундеслиге, отставая от дортмундской «Боруссии» на шесть очков.