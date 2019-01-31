Гвардиола полчаса общался с игроками на повышенных тонах после матча с «Ньюкаслом»

Да уходит Ливер все дальше и дальше.Пора собирать все возможности в кулак и на морально-волевых всё же попытаться совершить невозможное. Пеп,здесь повышенный тон не помощник,только палка,а лучше арматурой, да побольнее...
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола остался недоволен игрой команды в гостевом матче 24-го тура АПЛ против «Ньюкасла».
«Горожане» уступили в этой встрече со счетом 1:2.
Как утверждает Daily Mail, испанский специалист по окончании встречи полчаса общался с футболистами в раздевалке. Разговор проходил на повышенных тонах. Тренер был недоволен тем, что его команда бросила играть после забитого гола, а также тем, что была недостаточно агрессивна.
- Гвардиола возглавил «Сити» в 2016 году.
- В прошлом сезоне команда выиграла чемпионат Англии, установив несколько рекордов.
- В нынешнем розыгрыше АПЛ клуб занимает второе место, отставая от «Ливерпуля» на пять очков.