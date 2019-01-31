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    Гвардиола полчаса общался с игроками на повышенных тонах после матча с «Ньюкаслом»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола остался недоволен игрой команды в гостевом матче 24-го тура АПЛ против «Ньюкасла».

    «Горожане» уступили в этой встрече со счетом 1:2.

    Как утверждает Daily Mail, испанский специалист по окончании встречи полчаса общался с футболистами в раздевалке. Разговор проходил на повышенных тонах. Тренер был недоволен тем, что его команда бросила играть после забитого гола, а также тем, что была недостаточно агрессивна.

    • Гвардиола возглавил «Сити» в 2016 году.
    • В прошлом сезоне команда выиграла чемпионат Англии, установив несколько рекордов.
    • В нынешнем розыгрыше АПЛ клуб занимает второе место, отставая от «Ливерпуля» на пять очков.

    Источник: Daily Mail

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    31.01.2019 09:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 31 января 2019, 21:32

      Да уходит Ливер все дальше и дальше.Пора собирать все возможности в кулак и на морально-волевых всё же попытаться совершить невозможное. Пеп,здесь повышенный тон не помощник,только палка,а лучше арматурой, да побольнее...

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 16:26

      Правильно Пеп ,потеря концентрации приводит к печальным последствиям.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 31 января 2019, 13:21

      Вчера что магнитные бури были? А чё они (Сари и Гвардиола) по разному собирались и общались с командами? Надо было собрать их вместе, слова сказанные скорей всего были одни и те же.

      1
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      Рейтинг: +259

      professor13 31 января 2019, 10:07

      Им бы тренера газмяса в раздевалку пустить)

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 31 января 2019, 09:58

      В видеозаписи речи слышно только "фак-фак",остальное-запикали,и подстрочный текст :"Трудно переводимые русские слова".

      0
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 31 января 2019, 09:52

      Если бы Пеп владел определённым набором слов русского языка, то он смог бы за 3-5 минут в несколько этажей довести своим подопечным всё своё негодование..:))
      А полчаса - это много... Аудитория устала и начала засыпать..:))

      8
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 31 января 2019, 10:47

      Пепу и Сарри в пору учить наш великий и могучий, он очень доходчив. Нам строить и жить помогает, а им бы играть весь матч до конца...

      3
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      Рейтинг: +78

      dilshod79 > Рубик Докоян 31 января 2019, 12:19

      Если бы это помогло, Российский футбол был бы в переди планеты всей.

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