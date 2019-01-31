Гвардиола полчаса общался с игроками на повышенных тонах после матча с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола остался недоволен игрой команды в гостевом матче 24-го тура АПЛ против «Ньюкасла».

«Горожане» уступили в этой встрече со счетом 1:2.

Как утверждает Daily Mail, испанский специалист по окончании встречи полчаса общался с футболистами в раздевалке. Разговор проходил на повышенных тонах. Тренер был недоволен тем, что его команда бросила играть после забитого гола, а также тем, что была недостаточно агрессивна.