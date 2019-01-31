Самедов: «Фото в поддержку Глушакова? Сказали, что надо надеть эту майку»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов, ныне выступающий за «Крылья Советов», прокомментировал акцию в поддержку капитана красно-белых Дениса Глушакова.

Футболисты московской команды сделали совместную фотографию, надев футболки с номером Глушакова. Игрок был подвержен критике со стороны болельщиков, которые подозревали его в том, что он причастен к отставке Массимо Карреры.

– Тот самый снимок с футболистами команды в майках со словами поддержки Глушакову – у вас не слишком радостное лицо. Мне кажется, что вам не очень понятно происходящее.

– Все очень просто. Сказали, что надо надеть эту майку. Что я могу еще сказать?

– Тренер сказал?

– Зашли, принесли майки, сказали, что надо надеть.