Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Самедов: «Фото в поддержку Глушакова? Сказали, что надо надеть эту майку»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов, ныне выступающий за «Крылья Советов», прокомментировал акцию в поддержку капитана красно-белых Дениса Глушакова.

    Футболисты московской команды сделали совместную фотографию, надев футболки с номером Глушакова. Игрок был подвержен критике со стороны болельщиков, которые подозревали его в том, что он причастен к отставке Массимо Карреры.

    – Тот самый снимок с футболистами команды в майках со словами поддержки Глушакову – у вас не слишком радостное лицо. Мне кажется, что вам не очень понятно происходящее.

    – Все очень просто. Сказали, что надо надеть эту майку. Что я могу еще сказать?

    – Тренер сказал?

    – Зашли, принесли майки, сказали, что надо надеть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.01.2019 09:30
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 31 января 2019, 16:29

      Ну вот и с этой "8" все стало на свои места. Молодец, Саша!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 16:20

      Самедову теперь скрывать нечего.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 31 января 2019, 14:07

      Как я изначально и писал, но всякие Дерики и Голы Как Соколы,утверждали обратное с пеной у рта.
      Единственно, что действительно радует, что большинство наших болел люди нормальные и когда видят что то серое, маленькое и пищящее, то понимают, что это мышь, а не баран как некоторые утверждают.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1902

      lek! 31 января 2019, 13:32

      Пердила подтвердила .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 31 января 2019, 12:53

      Бабки платят, что говорят делать, то и будут делать

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Alejandrrro 31 января 2019, 12:41

      Да они нагрели себе местечко в Спартаке, зарабатывают миллионы. Нигде столько не будут зарабатывать. Поэтому спорить с руководством = терять деньги. А игрокам это не нужно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Alejandrrro 31 января 2019, 12:28

      Что и требовалось доказать)))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 31 января 2019, 12:22

      Это и так было ясно, ну а теперь получило подтверждение!!!

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3438

      violator20 31 января 2019, 11:48

      Я и не сомневался, что все эти акции в поддержку номера 8 были запланированные руководством команды, а не инициативой игроков.

      14
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +434

      ramos6548 > violator20 31 января 2019, 21:29

      ничего такого что руководство клуба и тренерский штаб хотят поддержать капитана.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3438

      violator20 > ramos6548 1 февраля 2019, 11:47

      Ну вот сами бы и одевали майки с восьмеркой, а не давали распоряжение другим это делать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 31 января 2019, 11:24

      Верить в то, что иуду поддерживает вся команда, может либо ребенок, либо ну оооочень наивный чел, там наверно наоборот большинству он не нравится, не удивлюсь, если Промес ушел именно из за этих игр ОПГешников и сверху крышующих их, уж больно быстро он изменился и ста каким то вялым...

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 22 raza chemp 31 января 2019, 21:48

      Глушак пешка и лох, что активно доказывает его жена )), он бы вряд ли сам смог слить, им сверху пользовались... А то что в любом коллективе есть деление на группы это вообще банально, а как они называются не имеет значение

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 22 raza chemp 5 февраля 2019, 12:03

      Его работа играть, а не просирать финал кубка, что бы слить тренера. Только за те 2 удара, сначала с 2 метров по пустым воротам, а потом и пеньку, его надо было гнать, и не во 2 состав, а вообще из клуба!
      Что это за "начальство", которое устраивает закулисные игры во вред клуба? Измайлов такой же петух, который ставит свои личные интересы выше клубных! Если тренер заслужил увольнение, иди и докажи это совету директоров, а не устраивай заговоры!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 22 raza chemp 5 февраля 2019, 13:02

      Можешь сколько угодно его защищать, а я видел, то что видел, как он ходит и лыбится, кубок просрал, мол ладно ерунда же...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 22 raza chemp 6 февраля 2019, 22:48

      А Глушак сделал все что бы его выиграть! ))))))))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 22 raza chemp 7 февраля 2019, 01:34

      Команда играла то хорошо, просто против автобуса играла,, а вот как выпустили этого "кэпа" так и все засрал что сумел...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 22 raza chemp 7 февраля 2019, 10:57

      Каждый видит то что хочет... )))))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 22 raza chemp 7 февраля 2019, 20:18

      То что ты видишь, а что бы знать что было, надо самому это делать...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11