Сарри – после поражения от «Борнмута»: «Возможно, я не могу мотивировать игроков «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри подвел итоги гостевого матча 24-го тура АПЛ против «Борнмута» (0:4).

«Мне сложно комментировать результат. В первом тайме мы сыграли очень хорошо. Тем не менее, мы пропустили уже через две минуты после перерыва и прекратили играть. В атаке мы выглядели не как команда, а как 11 разрозненных футболистов. Мне сложно понять это, поскольку по тому, что я увидел в первом тайме, у нас были все возможности, чтобы решить эту проблему. У нас было 43 минуты на то, чтобы отыграться, но с тем, как мы отреагировали на гол соперника, это было невозможно. Я пытался понять и пообщался с игроками после матча, но они также не смогли выделить причины провала. Мы вернемся к этому вопросу завтра. Сейчас мне необходимо выяснить, что случилось, поскольку нам нужно решать эту проблему.

В этой ситуации мне нужно было пообщаться с игроками при закрытых дверях в поисках ответов на вопросы. Невозможно провести настолько разные таймы. Повторюсь, я не понимаю причин произошедшего и вернусь к этому завтра, чтобы постараться найти решение.

Мы всегда нужным образом реагируем в матчах против больших команд. В таких играх мы действуем с максимальным настроем. Однако сегодня проблема лежит в иной плоскости, поскольку в первом тайме я видел необходимый уровень мотивации своей команды.

Возможно, это моя вина. Возможно, я не могу в достаточной степени мотивировать их. Но если команда достаточно сильна, быть может, она может побеждать и без тренера», – сказал итальянский специалист.