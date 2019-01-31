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    Сарри – после поражения от «Борнмута»: «Возможно, я не могу мотивировать игроков «Челси»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри подвел итоги гостевого матча 24-го тура АПЛ против «Борнмута» (0:4).

    «Мне сложно комментировать результат. В первом тайме мы сыграли очень хорошо. Тем не менее, мы пропустили уже через две минуты после перерыва и прекратили играть. В атаке мы выглядели не как команда, а как 11 разрозненных футболистов. Мне сложно понять это, поскольку по тому, что я увидел в первом тайме, у нас были все возможности, чтобы решить эту проблему. У нас было 43 минуты на то, чтобы отыграться, но с тем, как мы отреагировали на гол соперника, это было невозможно. Я пытался понять и пообщался с игроками после матча, но они также не смогли выделить причины провала. Мы вернемся к этому вопросу завтра. Сейчас мне необходимо выяснить, что случилось, поскольку нам нужно решать эту проблему.

    В этой ситуации мне нужно было пообщаться с игроками при закрытых дверях в поисках ответов на вопросы. Невозможно провести настолько разные таймы. Повторюсь, я не понимаю причин произошедшего и вернусь к этому завтра, чтобы постараться найти решение.

    Мы всегда нужным образом реагируем в матчах против больших команд. В таких играх мы действуем с максимальным настроем. Однако сегодня проблема лежит в иной плоскости, поскольку в первом тайме я видел необходимый уровень мотивации своей команды.

    Возможно, это моя вина. Возможно, я не могу в достаточной степени мотивировать их. Но если команда достаточно сильна, быть может, она может побеждать и без тренера», – сказал итальянский специалист.

    • Сарри возглавил «Челси» летом 2018 года. До этого он работал в «Наполи».
    • Лондонская команда занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    31.01.2019 08:50
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 16:08

      Если так будут играть ,Сарри может оказаться лишним.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 31 января 2019, 15:57

      Давно уже это понятно было!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 31 января 2019, 11:44

      В Челси происходит процесс элементарного футбольного саботажа. Решения есть и Сарри их знает, знает и хозяин Челси. И эту хирургию надо сделать немедленно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 31 января 2019, 10:30

      абромович потом пол ночи его сношал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 31 января 2019, 09:29

      Некоторых игроков мотивируют другие клубы, предлагая им переход в свои ряды и обещая приличную "личку". Морально-волевые качества у некоторых футболистов отсутствуют, они не играют за клуб, своего тренера, а отбывают номер на поле.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 31 января 2019, 09:29

      у Сарри много понтов а мало дела ничего с ним Челси не выиграет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 31 января 2019, 09:27

      Пожалуй, достаточно их уже заливать патокой, засыпать пряниками и увещевать разговорами...
      Впаять некоторым игрокам, в соответствии с контрактными условиями, штрафные санкции, - у других сразу стимул, резвость и боевитость появятся...

      4
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      ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат > insider_retro 31 января 2019, 13:38

      Вы не понимаете политической ситуации
      В Англии Абрамович персона нонграта, как во Франции рыболовлев. Поэтому их влияние на их команды сейчас отсутствует. все решается в клубах, где менеджеры пытаются воспользоваться ситуацией. Это влияет на атмосферу в командах. И не важно, что Монако типа государство, раз команда играет во Франции.

      1
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 31 января 2019, 09:13

      Их не надо мотивировать,а обматеровать

      1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 31 января 2019, 09:00

      Убери уже из состава этого дебила Жоржиньо

      7
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