Самедов: «В слив Карреры Глушаковым не верю. Это бред»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов, ныне выступающий за «Крылья Советов», прокомментировал ситуацию с Денисом Глушаковым и Массимо Каррерой. Капитан красно-белых был подвергнут критике со стороны болельщиков. Фанаты подозревают футболиста в том, что он причастен к отставке Карреры из московской команды.

– Тема Глушакова и все, что с ней связано – как относитесь к критике болельщиков?

– Никак. Это его жизнь, личная жизнь, мне это неинтересно. Каждый отвечает за это сам.

– Я о футбольной составляющей. Когда болельщики требуют лишить его повязки за то, что капитан слил Карреру.

– Сливали? Не верю в принципе в такое. Есть какие-то личные отношения, они, наверное, были у того же Дениса с Каррерой. О чем они разговаривали, что между ними было, могу только догадываться. Еще раз – в слив не верю. Это бред.

– «Ромашка» существует?

– В шутку – существует. А кто относится к «Ромашке»?

– Ее генсек – Глушаков.

– Я абсолютно нормально общаюсь с Ребровым, Комбаровым. Это нормальные человеческие отношения.