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    Самедов: «В слив Карреры Глушаковым не верю. Это бред»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов, ныне выступающий за «Крылья Советов», прокомментировал ситуацию с Денисом Глушаковым и Массимо Каррерой. Капитан красно-белых был подвергнут критике со стороны болельщиков. Фанаты подозревают футболиста в том, что он причастен к отставке Карреры из московской команды.

    – Тема Глушакова и все, что с ней связано – как относитесь к критике болельщиков?

    – Никак. Это его жизнь, личная жизнь, мне это неинтересно. Каждый отвечает за это сам.

    – Я о футбольной составляющей. Когда болельщики требуют лишить его повязки за то, что капитан слил Карреру.

    – Сливали? Не верю в принципе в такое. Есть какие-то личные отношения, они, наверное, были у того же Дениса с Каррерой. О чем они разговаривали, что между ними было, могу только догадываться. Еще раз – в слив не верю. Это бред.

    – «Ромашка» существует?

    – В шутку – существует. А кто относится к «Ромашке»?

    – Ее генсек – Глушаков.

    – Я абсолютно нормально общаюсь с Ребровым, Комбаровым. Это нормальные человеческие отношения.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.01.2019 07:53
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 31 января 2019, 21:31

      Ну вот Самедов тоже говорит что не сливали тренера. Видимо просто сказка должна была закончиться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 15:53

      Не хотелось бы сейчас затрагивать эту тему ,но вся правда со временем все равно выйдет наружу.

      3
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > zigbert 31 января 2019, 16:03

      Именно поэтому нас пытаются зомбировать подобными статейками с завидной регулярностью , только вот добиваются они этим совершенного противоположного .

      2
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > VVM1964 31 января 2019, 16:38

      Тут все надо рассчитывать на собственную голову и тогда никакого зомбирования не будет. Те игроки которые ушли из Спартака ,будут говорить о всех этих подробностях без опасения. Кое кому эта правда не понравится ,но факты упрямая вещь. А нам болельщикам Спартака надо поддерживать свою команду ,другой у нас нет.

      2
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 31 января 2019, 12:14

      ДОСТАЛИ УЖЕ !!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > VVM1964 31 января 2019, 12:25

      " Имеющий глаза , да увидит , имеющий уши да услышит " , имеющий разум да поймет , на чьей стороне здесь правда и " кто есть кто "

      0
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 31 января 2019, 10:57

      Что-то вы, господа, слишком часто об этом говорите) нет дыма без огня

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 31 января 2019, 09:56

      Жги,Сашка! Это только начало.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 31 января 2019, 09:24

      Спорт Экспресс полностью отрабатывает контракт по обелению восьмеркина и недопущению утечки болельщиков со стадиона.)))

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 31 января 2019, 08:42

      ща саня много интересного расскажет, если захочет)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 31 января 2019, 08:32

      Опять Спорт-экспресс! Как уже зае...л!!!

      4
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 31 января 2019, 08:00

      Может хватит мусолить эту тему уже?

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      Рейтинг: +3609

      александр п > oyabun 31 января 2019, 08:51

      Почему ? Мне интересен факт массового помешательства фанатов,действительно классическая секта.Удивительно,что при этом никто, мало мальски разбирающийся в футболе не верил ни в какую ромашку.Не говоря уже про профи.

      4
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      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > dragoff 31 января 2019, 09:55

      У него вполне взвешенное и прилично изложенное собственное мнение.А у тебя?Что ни фраза,то быдластость лезет из всех углов...Так кто же после этого прав??? Ты сердишься,Юпитер...Или это и есть пресловутый "спартаковский дух"? Тогда это не дух,а вонь...

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      Рейтинг: +3609

      александр п > dragoff 31 января 2019, 10:12

      Я помню ещё золотой гол Осянина в Киеве,это было нечто.А ты наверно даже не знаешь кто это такой.А сектой вас назвали именно за признаки массового помешательства ,хотя все другие видели ,что Спартак утратил осмысленную игру ещё в апреле.

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > александр п 31 января 2019, 12:13

      Да никакого помешательства - у каждого свои мотивы - лично мне очень не нравится как " убрали " Карреру и то что творится в руководстве Спартака , да и роль глушакова в этой истории дала ему определенную характеристику , впрочем другие эпизоды его жизни лишь подтверждают это . Да , Каррера может и не " гениальный тренер " и многие его действия весьма сомнительны , но при нем Спартак давал РЕЗУЛЬТАТ и это надо оценить , а то как с ним поступили - очень мягко выражаясь , " не красиво " .

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > VVM1964 31 января 2019, 12:22

      Добавлю - что касается Карреры , то этот человек все же не случайно завоевал любовь болельщиков Спартака , а также симпатии и уважение многих болельщиков СОПЕРНИКОВ , что наверное о чем то говорит .

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      Рейтинг: +3609

      александр п > VVM1964 31 января 2019, 13:13

      Результат Каррера перестал давать в апреле,после этого про..ал всё.Кубок,ЛЧ,ЛЕ, первый круг РПЛ.И самое главное у команды напрочь исчезла игра,при том ,что состав сильнейший в РПЛ.В таких случаях во всех командах мира меняют тренера.Единственная ошибка ,что убирать его надо было в мае.Ему выплатили всё что положено по контракту вперёд.Что бы он мог трудоустроиться немедленно.Даже выиграть в деньгах.Да и для него лучше,он явно не знал что делать с командой,на нём лица не было последнии дни.

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      александр п > VVM1964 31 января 2019, 13:14

      Человек он достойный,великолепный мотиватор ,но как тренер ещё очень сырой.

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > александр п 31 января 2019, 16:00

      Повторю - убирать можно по разному , а то что ему выплатили положенное по контракту , это никакая не заслуга руководства Спартака , а просто обязательное действие , а вот что лучше для Карреры - наверное не нам с тобой решать . И ситуация в которую он попал была явно создана не без помощи определенных сил , а вот " лица " то он как раз не потерял - всегда вел себя по джентльменским и по мужски в отличии от многих его противников , которые до сих пор не могут успокоится и понять - ну почему он так запал в душу многим болельщикам .

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      александр п > VVM1964 31 января 2019, 16:49

      Нет не обязательное ,ему могли выплачивать зарплату ,как Зенит выплачивал Спалетти,ежемесячно.Тогда он не смог бы до июня никуда устроиться на работу. Единственная причина по которой убрали Карьеру отсутствие результатов и главное игры в течении длительного периода времени.Причём тут какие то противники?

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      VVM1964 > александр п 31 января 2019, 21:04

      Не буду дальше дискутировать - это не первая наша с тобой полемика и мне уже понятно - что-либо доказать человеку не желающему вникать в аргументы , а скорее всего только делающему вид , нет смысла , поэтому мои ответы скорее предназначены для сторонней аудитории , а для нее я уже все сказал .

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      александр п > dragoff 31 января 2019, 21:09

      Самедов говорит ,то что говорят все профи.Побольше твоего болею в два раза.Всё было при совке,игроки игры продавали,нажирались как свиньи перед игрой,очки расписывали.Но что бы тренера сливали ,такого не припомню.Особенно в нынешних реалиях.

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