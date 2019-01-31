Самедов: «В слив Карреры Глушаковым не верю. Это бред»

Ну вот Самедов тоже говорит что не сливали тренера. Видимо просто сказка должна была закончиться.
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов, ныне выступающий за «Крылья Советов», прокомментировал ситуацию с Денисом Глушаковым и Массимо Каррерой. Капитан красно-белых был подвергнут критике со стороны болельщиков. Фанаты подозревают футболиста в том, что он причастен к отставке Карреры из московской команды.
– Тема Глушакова и все, что с ней связано – как относитесь к критике болельщиков?
– Никак. Это его жизнь, личная жизнь, мне это неинтересно. Каждый отвечает за это сам.
– Я о футбольной составляющей. Когда болельщики требуют лишить его повязки за то, что капитан слил Карреру.
– Сливали? Не верю в принципе в такое. Есть какие-то личные отношения, они, наверное, были у того же Дениса с Каррерой. О чем они разговаривали, что между ними было, могу только догадываться. Еще раз – в слив не верю. Это бред.
– «Ромашка» существует?
– В шутку – существует. А кто относится к «Ромашке»?
– Ее генсек – Глушаков.
– Я абсолютно нормально общаюсь с Ребровым, Комбаровым. Это нормальные человеческие отношения.