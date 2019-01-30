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    Клопп – о поражении «Сити»: «Когда матч закончился, мой телефон зажужжал: «Дз-дз-дз». Я не смотрел футбол»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о результате матча 24-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити» (2:1).

    «Вчера у нас был длинный рабочий день. Я пришел домой, мы смотрели фильм с женой, мы не смотрели футбол. И потом, когда прозвучал финальный свисток, мой телефон зажужжал: «Дз-дз-дз». Я посмотрел на него, посмотрел на результат…

    Не понимаю этого. Нельзя праздновать то, что не имеет отношения к тебе. Если бы они проиграли, то мы бы все равно играли сегодня. Если бы они выиграли, мы бы все равно играли сегодня. Нет ничего, что могло бы создать нам проблемы, если мы сами не позволим этому произойти.

    Единственная проблема в том, что такие люди, как вы, продолжают говорить о том, чем мы не интересуемся (смеется). Мы хотим играть в футбол, и если будет что праздновать, то вы увидите это по моему лицу», – сказал Клопп.

    • Сейчас «Ливерпуль» играет в матче 24-го тура АПЛ с «Лестером» (1:0, первый тайм).
    • Команда Клоппа возглавляет турнирную таблицу, «Сити» идет вторым.

    Источник: BT Sport

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    30.01.2019 23:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 14:48

      Эх Юрген ,радость была не долгой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 31 января 2019, 08:21

      Лучше б вы вчера выиграли..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      jengais 31 января 2019, 03:25

      Я не болельщик Ливера, но хотел бы посмотреть на реакцию Клоппа на победу в АПЛ))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +709

      VAD07 30 января 2019, 23:58

      Ага, бисдит как дышит, смотрел и ручки потирал:)

      2
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