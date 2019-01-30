Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о результате матча 24-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити» (2:1).

«Вчера у нас был длинный рабочий день. Я пришел домой, мы смотрели фильм с женой, мы не смотрели футбол. И потом, когда прозвучал финальный свисток, мой телефон зажужжал: «Дз-дз-дз». Я посмотрел на него, посмотрел на результат…

Не понимаю этого. Нельзя праздновать то, что не имеет отношения к тебе. Если бы они проиграли, то мы бы все равно играли сегодня. Если бы они выиграли, мы бы все равно играли сегодня. Нет ничего, что могло бы создать нам проблемы, если мы сами не позволим этому произойти.

Единственная проблема в том, что такие люди, как вы, продолжают говорить о том, чем мы не интересуемся (смеется). Мы хотим играть в футбол, и если будет что праздновать, то вы увидите это по моему лицу», – сказал Клопп.