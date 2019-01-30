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    Клубы из России потратили на трансферы более 83 миллионов долларов в 2018 году

    ФИФА опубликовала отчет о международных трансферах за 2018 год. По данным из отчета, российские клубы потратили на трансферы 83,2 миллиона долларов. Россия занимает 15-е место в мире по этому показателю и десятое в Европе. Лидером стала Англия (1 981,3 миллиона).

    Доходы российских клубов от трансферов составили 87,2 миллиона долларов, прибыль – 4 миллиона.

    В 2018 году клубы потратили на трансферы более 7 миллиардов долларов. Это новый рекорд

    Источник: FIFA Global Transfer Market Report

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    30.01.2019 21:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 30 января 2019, 22:31

      Прикольно. Расход из бюджета России (на 90%), а прибыль клубов. Занятная статистика:)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 30 января 2019, 21:56

      Это только то, о чём знает ФИФА..:))

      4
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > insider_retro 30 января 2019, 23:24

      Это это только для нас баранов,

      0
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. > insider_retro 8 февраля 2019, 16:09

      Вылезай обратно,шеф...
      Бардак там и пресность...Без тебя.
      я не готов,конечно, учиться яйца красить...но как-нибудь за тобой ..
      научусь..
      наверно.))

      0
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. > insider_retro 10 февраля 2019, 18:03

      понял

      1
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