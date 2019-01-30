Клубы из России потратили на трансферы более 83 миллионов долларов в 2018 году

ФИФА опубликовала отчет о международных трансферах за 2018 год. По данным из отчета, российские клубы потратили на трансферы 83,2 миллиона долларов. Россия занимает 15-е место в мире по этому показателю и десятое в Европе. Лидером стала Англия (1 981,3 миллиона).

Доходы российских клубов от трансферов составили 87,2 миллиона долларов, прибыль – 4 миллиона.

В 2018 году клубы потратили на трансферы более 7 миллиардов долларов. Это новый рекорд