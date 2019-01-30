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    Ракицкий: «РПЛ на голову или две сильнее УПЛ. На Украине чемпионат слабый и не очень интересный»

    Новичок «Зенита» Ярослав Ракицкий заявил, что чемпионат Украины значительно уступает РПЛ по уровню.

    29-летний футболист перешел в петербургский клуб из донецкого «Шахтера» в этом месяце.

    «Российский чемпионат на голову или на две сильнее украинского. На Украине чемпионат слабый и не очень интересный.

    Мне хотелось перейти в топ-команду. Я рад, что перешел в «Зенит». Я готов играть за команду и за город. За это будьте спокойны», – сказал Ракицкий.

    • Украинец подписал с «Зенитом» контракт до лета 2022 года.
    • По информации СМИ, зарплата игрока составит 2,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне Ракицкий сыграл за «Шахтер» 16 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

    Источник: Sport24

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    30.01.2019 15:36
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 30 января 2019, 22:01

      Размотают тебя щас

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6063

      rash1959 30 января 2019, 21:42

      Денег нанюхался, вот и понесло. Потом вместе с тимощуком будут скулить на границе, чтобы вернуться домой.

      -1
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 30 января 2019, 21:18

      По большому счету Ярослав прав. Да Шахтёр и Динамо Киев два топ клуба, Остальные команды проходные. Не сильнее наших Арсеналов, Уфы, Ахмата и Рубина. Но в России конкуренция за пьедестал уже более пяти лет очень напряжённая. Не менее 5ти команд претендуют на медали до самого конца апреля. Поэтому лидерам и расслабляться особо нет времени. Чуть зеванули и проиграли , то от Арсенала, то от Ахмата, то от Ростова или Уфы. Так что он прав. И команд в еврокубках от России больше , чем от Украины.

      2
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 30 января 2019, 20:58

      ну щас хохлы изойдутся на говно.....

      3
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 30 января 2019, 20:17

      Сильнее или слабее-это спорный вопрос Но то ,что Шахтер сильнее и часто в Лиге Чемпионов далеко проходит это факт !

      3
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 30 января 2019, 17:47

      Это не политическое высказывание, не ищите в словах Ракицкого подводных камней - он говорит то, что думает - реально чемпионат России сейчас сильнее

      10
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > maratagliulin 30 января 2019, 19:25

      Вот только это ему может сильно аукнуться - пора просить Российское гражданство .

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 30 января 2019, 17:46

      Ярослав сжигает мосты после себя..

      2
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 30 января 2019, 17:46

      Удивительно - украинец говорит НА Украине, а не В Украине!)))

      2
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 30 января 2019, 17:41

      Ярослав уже прилично наговорил (правда это или нет, объективно или нет). Надо быть готовым к травле на родине.

      0
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 30 января 2019, 17:40

      Все правильно он сказал что чемпионат слабый УПЛ))))А РПЛ входит в топ 6))))Давай Ярик надо натянуть ФЕНЕР в 1/16 Лиге Европы и взять золото в чемпионате)))Для этого и брали вас)))Добро пожаловать в семью зенитовскую))))

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