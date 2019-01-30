Ракицкий: «РПЛ на голову или две сильнее УПЛ. На Украине чемпионат слабый и не очень интересный»

Размотают тебя щас
Новичок «Зенита» Ярослав Ракицкий заявил, что чемпионат Украины значительно уступает РПЛ по уровню.
29-летний футболист перешел в петербургский клуб из донецкого «Шахтера» в этом месяце.
«Российский чемпионат на голову или на две сильнее украинского. На Украине чемпионат слабый и не очень интересный.
Мне хотелось перейти в топ-команду. Я рад, что перешел в «Зенит». Я готов играть за команду и за город. За это будьте спокойны», – сказал Ракицкий.
- Украинец подписал с «Зенитом» контракт до лета 2022 года.
- По информации СМИ, зарплата игрока составит 2,5 миллиона евро.
- В текущем сезоне Ракицкий сыграл за «Шахтер» 16 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.