Okdiario: Азар летом перейдет в «Реал», если не случится сюрпризов. Мадридцы хотят включить в сделку Ковачича

Да давно уже пора! Он и в Челси не хочет оставаться, и в Реал всем твердит, как хочет. Лучше бы уже сейчас его Реал купил и начал строить команду вокруг него, не понимаю почему этого не происходит, хотя возможно я просто не знаю каких то нюансов))
Полузащитник «Челси» Эден Азар летом продолжит карьеру в «Реале».
Как сообщил главный редактор Okdiario Эдуардо Инда, бельгиец переберется в Мадрид, если не случится каких-либо сюрпризов. По его словам, лондонцы хотят за Азара 100 миллионов евро, и «Реал» попробует включить в сделку хавбека Матео Ковачича, который выступает за «Челси» на правах аренды. Мадридский клуб уверен, что, таким образом, ему удастся сэкономить на трансфере Азара минимум 30 миллионов.
- Ранее сообщалось, что 28-летний футболист уже согласовал пятилетний контракт с «Реалом».
- В этом сезоне Азар провел за «Челси» 29 матчей, забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.