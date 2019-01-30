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    Okdiario: Азар летом перейдет в «Реал», если не случится сюрпризов. Мадридцы хотят включить в сделку Ковачича

    Полузащитник «Челси» Эден Азар летом продолжит карьеру в «Реале».

    Как сообщил главный редактор Okdiario Эдуардо Инда, бельгиец переберется в Мадрид, если не случится каких-либо сюрпризов. По его словам, лондонцы хотят за Азара 100 миллионов евро, и «Реал» попробует включить в сделку хавбека Матео Ковачича, который выступает за «Челси» на правах аренды. Мадридский клуб уверен, что, таким образом, ему удастся сэкономить на трансфере Азара минимум 30 миллионов.

    • Ранее сообщалось, что 28-летний футболист уже согласовал пятилетний контракт с «Реалом».
    • В этом сезоне Азар провел за «Челси» 29 матчей, забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.

    Источник: Okdiario

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    30.01.2019 15:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +393

      jengais 30 января 2019, 17:41

      Да давно уже пора! Он и в Челси не хочет оставаться, и в Реал всем твердит, как хочет. Лучше бы уже сейчас его Реал купил и начал строить команду вокруг него, не понимаю почему этого не происходит, хотя возможно я просто не знаю каких то нюансов))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 30 января 2019, 16:24

      Вероятность велика. Азар не хочет оставаться в Челси, тем более есть трения с Сарри.

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