Okdiario: Азар летом перейдет в «Реал», если не случится сюрпризов. Мадридцы хотят включить в сделку Ковачича

Полузащитник «Челси» Эден Азар летом продолжит карьеру в «Реале».

Как сообщил главный редактор Okdiario Эдуардо Инда, бельгиец переберется в Мадрид, если не случится каких-либо сюрпризов. По его словам, лондонцы хотят за Азара 100 миллионов евро, и «Реал» попробует включить в сделку хавбека Матео Ковачича, который выступает за «Челси» на правах аренды. Мадридский клуб уверен, что, таким образом, ему удастся сэкономить на трансфере Азара минимум 30 миллионов.