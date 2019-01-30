Ракицкий: «Я очень доволен, что приехал в Санкт-Петербург и буду играть за действительно великий клуб»

Давай, старайся, а то выгоним. В Енисее будешь, в аренде.
Новичок «Зенита» Ярослав Ракицкий сказал, что рад перейти в петербургский клуб. Украинец заявил, что приложит все силы для победы сине-бело-голубых в РПЛ.
После 17-ти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая «Краснодар» на одно очко.
«Я скажу только пару вещей. Я очень доволен, что приехал в Санкт-Петербург и буду играть за действительно великий клуб.
Знаю, что сейчас «Зенит» идет на первом месте и хочу, чтобы в конце чемпионата так все и осталось. Буду делать все, что от меня зависит и что попросит тренерский штаб, чтобы команда всегда побеждала», – сказал Ракицкий.
- 29-летний футболист перебрался в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в начале этой недели.
- По информации СМИ, сумма сделки составила около 10 миллионов, а сам Ракицкий подписал контракт до лета 2022 года с зарплатой 2,5 миллиона.
- В этом сезоне защитник провел за «Шахтер» 16 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.