Ракицкий: «Я очень доволен, что приехал в Санкт-Петербург и буду играть за действительно великий клуб»

Новичок «Зенита» Ярослав Ракицкий сказал, что рад перейти в петербургский клуб. Украинец заявил, что приложит все силы для победы сине-бело-голубых в РПЛ.

После 17-ти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая «Краснодар» на одно очко.

«Я скажу только пару вещей. Я очень доволен, что приехал в Санкт-Петербург и буду играть за действительно великий клуб.

Знаю, что сейчас «Зенит» идет на первом месте и хочу, чтобы в конце чемпионата так все и осталось. Буду делать все, что от меня зависит и что попросит тренерский штаб, чтобы команда всегда побеждала», – сказал Ракицкий.