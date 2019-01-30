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    Ракицкий: «Я очень доволен, что приехал в Санкт-Петербург и буду играть за действительно великий клуб»

    Новичок «Зенита» Ярослав Ракицкий сказал, что рад перейти в петербургский клуб. Украинец заявил, что приложит все силы для победы сине-бело-голубых в РПЛ.

    После 17-ти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая «Краснодар» на одно очко.

    «Я скажу только пару вещей. Я очень доволен, что приехал в Санкт-Петербург и буду играть за действительно великий клуб.

    Знаю, что сейчас «Зенит» идет на первом месте и хочу, чтобы в конце чемпионата так все и осталось. Буду делать все, что от меня зависит и что попросит тренерский штаб, чтобы команда всегда побеждала», – сказал Ракицкий.

    • 29-летний футболист перебрался в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в начале этой недели.
    • По информации СМИ, сумма сделки составила около 10 миллионов, а сам Ракицкий подписал контракт до лета 2022 года с зарплатой 2,5 миллиона.
    • В этом сезоне защитник провел за «Шахтер» 16 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.01.2019 14:34
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 31 января 2019, 00:02

      Давай, старайся, а то выгоним. В Енисее будешь, в аренде.

      0
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      Рейтинг: +1430

      Freyd 30 января 2019, 21:27

      Успехов

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 30 января 2019, 19:42

      запел соловьём как и все кто идёт к тёте зинаиды

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 30 января 2019, 15:37

      заявляю ответственно,что этот интеллектуал слово Санкт-Петербург минимум с 3-мя ошибками напишет,а не то,что правильно вслух промычит...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24

      МЯСНОЙ Я 30 января 2019, 15:23

      когда баклажаны стали великими?

      1
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      ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx > МЯСНОЙ Я 30 января 2019, 16:09

      Наверное когда еврокубок выиграли- Диномо К, Динамо Тб, ЦСКА и Зенит- ждем Спартак.

      3
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      Рейтинг: +3754

      Yev 30 января 2019, 15:23

      Конечно, адекватным людям, добро пожаловать!
      Но ты смелый парень, может тебе стать президентом украины?

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 30 января 2019, 15:21

      ну все, на усраине тебя уже прокляли))))

      0
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      Рейтинг: +57

      Доремидонт 30 января 2019, 15:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "Я очень доволен, что приехал в Санкт-Петербург и буду играть за действительно великий клуб." Этот Ракицкий видимо просто не знает название клуба на игру с которым специально настраиваются все, без исключения, в т.ч. и Зенит, команды РПЛ . В России есть только один действительно великий клуб и название его- Спартак! А Зенит?! А что Зенит, это из ряда выскочек последних 5-7 лет, таких же например как ПСЖ, Ман.Сити или тот же Челси, т.е. те клубы, у которых появились шальные деньги для скупки по всему миру лучших футболистов, что вовсе не делает эти клубы великими и равными всё тем же Реалу, Барселоне, Баварии, Ювентусу, Милану, Ливерпулю или Ман. Юнайтед. Вот это и есмь мировые футбольные бренды с победными традициями, а совсем не временные проекты, пусть и довольно сильными на сегодня.

      -6
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      Рейтинг: +571

      levon_man > Доремидонт 30 января 2019, 15:55

      Я минусовал, потому, что считаю великий клуб тот который воспитывает великих игроков. Игроков мирового уровня. Спартак после Черенкова не вырастил никого такого уровня. Надо ризнать - сейчас великих клубов в России нет. К этого званию стремиться лишь Краснодар, который начал со школы. Респект Галицкому. Надеюсь его выберут в исполком. Тогда можно подумать и о возрождении футбола в России. А насчет клубов. Вы забыли Боруссию, Аякс,Интер. Хотя последний терпеть не могу.

      4
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Доремидонт 30 января 2019, 16:06

      Я даже и не буду объяснять тебе наркоману со стажем что например завоевание кубка и суперкубка УЕФА Зенитом, датируется 2008, если уж ты сам не в состоянии сосчитать что 2019-2008 не равняется 7, тебе уже ничего не поможет..) А так же сомневаюсь что если я тебе обьясню что грядка чемпионств Спартака за которые его фанаты(а не такие высеры как ты) гордятся своим клубом была в 90-е годы, а не в последние 7лет. А за последние 17(уже если не ошибаюсь) лет количество чемпионата Спартака равняется единице. И в России за последние 20 лет если выбирать из того что есть по титулам, а не по исторической памяти на "великий" тянут два клуба это ЦСКА и Зенит, Спартак там не стоял увы даже рядом. Но.. ! Я буду справедлив и честен если скажу что на фоне выигрыша нескольких ЛЧ подряд Реалом, на фоне трёх подряд побед Севильи в ЛЕ, я бы вообще слово "великий" к нашим клубам не применял. А вот все последние годы в 20ке рейтинга УЕФА находится именно Зенит, остальные глубоко дальше. Но видимо те тяжелые наркотики которые ты употребляешь перед тем как разминать пальцы в интернетике мешают тебе здраво смотреть на вещи.

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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Доремидонт 30 января 2019, 16:15

      Мы знаем про триумфальный вояж московского Динамо в Англию после войны,
      гордимся победами Зенита и ЦСКА в еврокубках, а что поклонники Спартака приватизировали право называться великим клубом , а других не признают.

      6
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > levon_man 30 января 2019, 16:15

      Школы и очень неплохие школы есть и у Спартака и у ЦСКа и у Зенита, сопоставимые с академией Краснодара, так что я бы его раньше времени тоже не выделял.

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Доремидонт 30 января 2019, 16:18

      И я уже даже не буду спрашивать тебя, а знаешь ли ты историю богатства(а все титулы реалобарсбавариймю взяты на покупке сборных мира в команду, а не на своих воспитанниках) перечисленных тобой "великих" клубов? Ты наивный полагаешь, что они заработали эти деньги сами? Тебе сколько лет-то?)))))

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      Рейтинг: +571

      levon_man > Gek Dement 30 января 2019, 20:06

      Воспитанники Барсы - Хави, Иньеста, Пике, Месси - это только нынешнее поколение
      Реал - Рауль, Касильяс. Насчет Краснодара играют много своих воспитанников. Плюс тренер свой, из академии. Я не говорю, что Краснодар велик, но он на правильном пути. А насчет школ еще Динамо и Локо.

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      Рейтинг: +571

      levon_man > zritelx 30 января 2019, 20:11

      Тут надо добавить и лучшего игрока, который был в СССР-России. Черную Пантеру- Льва Яшина

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      Рейтинг: +748

      99-й 30 января 2019, 15:04

      Ну давай! Скажи уже что болел с детства и т.д.

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      Рейтинг: +7816

      BarStep 30 января 2019, 14:56

      Полку: Нето, Мевля, Иванович - прибыло... Я думаю, что это приобретение не усилит защиту Зенита..

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > BarStep 30 января 2019, 15:01

      Нету уходит , Мевля слабый игрок ..даже на фоне них Ярослав сильнее , кроме того он может получить российское гражданство..

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